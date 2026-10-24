Ветеран в інвалідному візку. Фото: Reuters

Ветерани з інвалідністю можуть отримати державну компенсацію за переобладнання власного автомобіля відповідно до індивідуальних потреб. Програма передбачає відшкодування фактичних витрат у межах установленого ліміту. Для отримання коштів необхідно звернутися до місцевого підрозділу з питань ветеранської політики, надати заяву та документи, що підтверджують витрати.

Про це повідомила пресслужба Міністерства у справах ветеранів України, передають Новини.LIVE.

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Хто може отримати компенсацію за переобладнання автомобіля

Відшкодування надають ветеранам й ветеранкам з інвалідністю на підставі фактичних витрат, підтверджених документами. Максимальний розмір компенсації становить 70 тисяч гривень.

Переобладнання автомобіля має бути виконане на спеціалізованій станції технічного обслуговування, яка має відповідну ліцензію.

Тому після виконання робіт важливо зберегти всі платіжні документи, чеки, квитанції та акти. Саме вони підтверджуватимуть суму, яку заявник витратив на переобладнання транспортного засобу.

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Для отримання компенсації необхідно подати заяву до структурного підрозділу з питань ветеранської політики. Такі підрозділи працюють при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях, а також виконавчих органах міських і районних у містах рад.

У заяві потрібно зазначити:

задекларовану або фактичну адресу проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків, якщо він є;

серію та номер посвідчення ветерана війни або електронного посвідчення;

серію та номер посвідчення водія;

серію та номер свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

До заяви додають копії документів, засвідчені в установленому порядку, або їхні електронні копії. Зокрема, знадобляться:

документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

документ про присвоєння податкового номера, якщо він є;

паперове або електронне посвідчення ветерана війни чи витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

посвідчення водія з відмітками про необхідні пристосування автомобіля;

свідоцтво про реєстрацію вже переобладнаного транспортного засобу;

документи про витрати на переобладнання — акти виконаних робіт, платіжні документи, сертифікати відповідності та фотопідтвердження.

Якщо певні документи вже є в розпорядженні відповідного органу або містяться в державних реєстрах, повторно подавати їх не потрібно. У такому разі достатньо вказати необхідні відомості в заяві.

Коли розглянуть заяву та перерахують гроші

Документи опрацьовують протягом трьох робочих днів. Якщо в заяві виявлять помилки або заявник подасть неповний пакет документів, йому письмово повідомлять про відмову із зазначенням причин. Після виправлення недоліків можна подати заяву повторно.

Компенсацію перераховують на банківський рахунок, зазначений заявником у заяві. Виплата має відбутися протягом п’яти робочих днів після надходження відповідних коштів на рахунок місцевого органу.

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