Ветеран в инвалидной коляске. Фото: Reuters

Ветераны с инвалидностью могут получить государственную компенсацию за переоборудование собственного автомобиля в соответствии с индивидуальными потребностями. Программа предусматривает возмещение фактических расходов в пределах установленного лимита. Для получения средств необходимо обратиться в местное подразделение по вопросам ветеранской политики, подать заявление и документы, подтверждающие расходы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам ветеранов Украины, передают Новини.LIVE.

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Кто может получить компенсацию за переоборудование автомобиля

Возмещение предоставляется ветеранам с инвалидностью на основании фактических расходов, подтвержденных документами. Максимальный размер компенсации составляет 70 тысяч гривен.

Переоборудование автомобиля должно быть выполнено на специализированной станции технического обслуживания, имеющей соответствующую лицензию.

Поэтому после выполнения работ важно сохранить все платежные документы, чеки, квитанции и акты. Именно они будут подтверждать сумму, которую заявитель потратил на переоборудование транспортного средства.

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Для получения компенсации необходимо подать заявление в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики. Такие подразделения работают при областных военных администрациях, районных администрациях, а также в исполнительных органах городских и районных в городах советов.

В заявлении необходимо указать:

задекларированный или фактический адрес проживания;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, если он имеется;

серию и номер удостоверения ветерана войны или электронного удостоверения;

серию и номер водительского удостоверения;

серию и номер свидетельства о регистрации транспортного средства.

К заявлению прилагаются копии документов, заверенные в установленном порядке, или их электронные копии. В частности, понадобятся:

документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины;

документ о присвоении налогового номера, если он имеется;

бумажное или электронное удостоверение ветерана войны или выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны;

водительское удостоверение с отметками о необходимых приспособлениях автомобиля;

свидетельство о регистрации уже переоборудованного транспортного средства;

документы о расходах на переоборудование — акты выполненных работ, платежные документы, сертификаты соответствия и фотоподтверждения.

Если определенные документы уже имеются в распоряжении соответствующего органа или содержатся в государственных реестрах, повторно подавать их не требуется. В таком случае достаточно указать необходимые сведения в заявлении.

Когда рассмотрят заявление и перечислят деньги

Документы рассматриваются в течение трех рабочих дней. Если в заявлении обнаружат ошибки или заявитель подаст неполный пакет документов, ему письменно сообщат об отказе с указанием причин. После устранения недостатков можно подать заявление повторно.

Компенсацию перечисляют на банковский счет, указанный заявителем в заявлении. Выплата должна состояться в течение пяти рабочих дней после поступления соответствующих средств на счет местного органа.

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