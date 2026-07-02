Ветеранам виплатять по 1 500 гривень: що потрібно зробити до 20 липня

Військові ЗСУ, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

З 1 липня ветеранам, УБД та людям з інвалідністю через війну знову можуть заплатити 1 500 гривень на заняття спортом. Але щоб отримати виплати, потрібно встигнути до 20 липня.

Які умови треба виконати, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Дію.

Щоб отримати виплату, потрібно з 1 до 20 липня подати нову заяву через застосунок Дія. Це необхідно навіть тим, хто вже користувався програмою раніше, адже таким чином оновлюються дані для нарахування коштів.

Скористатися програмою можуть ветерани, ветеранки, учасники бойових дій, а також люди з інвалідністю через війну, яким виповнилося 18 років. Необхідно, щоб статус був внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни, був верифікований РНОКПП та відкрита Дія.Картка в одному з банків-партнерів програми.

При цьому посвідчення ветерана в застосунку Дія мати не обов'язково — достатньо, щоб інформація про статус була в державному реєстрі.

Подати заявку можна швидко: потрібно відкрити застосунок Дія, перейти до сервісу "Ветеранський спорт", перевірити свої дані, надіслати заяву та дочекатися зарахування коштів на Дія.Картку.

Отримані 1 500 гривень можна використати для оплати занять у спортивних клубах, фітнес-центрах та інших спортивних закладах, які беруть участь у програмі.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що військовослужбовці, які працюють із документами, що містять державну таємницю, можуть отримувати щомісячну надбавку. Виплата залежить від ступеня секретності інформації.

Також Новини.LIVE писали, що ветерани з інвалідністю мають право на одноразову виплату від держави. Її розмір залежить від групи інвалідності та може становити від 832 000 грн до 1 331 200 гривень.