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Головна Фінанси Українці отримають 19 000 грн: хто і де може оформити виплати

Українці отримають 19 000 грн: хто і де може оформити виплати

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 08:00
Виплати на зиму: хто з українців може отримати допомогу у близько 19 000 грн
Жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Влітку 2026 року в одному з міст України громадяни можуть отримати грошову допомогу для підготовки до майбутнього опалювального періоду 2026–2027 років. Зареєструватися у програмі, що передбачає надання одноразової виплати на придбання твердого палива у близько 19 000 грн, можуть лише соціально вразливі групи громадян.

Про те, хто і де може скористатися такою можливістю, розповідають Новини.LIVE.

Хто може отримати допомогу на зиму у близько 19 000 грн

Йдеться про реалізацію програми з надання фінансової підтримки для забезпечення твердим пічним побутовим паливом жителів прифронтового міста Суми. Виплати передбачені для громадян, у домівках яких відсутнє централізоване опалення.

"До 17 серпня триває прийом заяв на оформлення матеріальної допомоги на придбання твердого пічного побутового палива. Отримати допомогу можуть громадяни, які фактично проживають у Сумській МТГ в помешканнях, що опалюються твердим пічним паливом", — зазначається в оголошенні.

Як зауважують організатори, допомога буде виплачуватися у разовому форматі на холодний період за пріоритетністю, що буде залежатиме від категорії вразливості. Виплати передбачені:

Читайте також:
  1. Громадянам, які отримують субсидію на тверде пічне побутове паливо;
  2. Пільговикам, яким надається допомога на тверде пічне паливо;
  3. Самотнім непрацездатним особам пенсійного віку;
  4. Матері чи батьку, що не перебувають у шлюбі, або у разі смерті одного з них, які мають соцвиплати для самортніх;
  5. Громадянам, яким надають підтримку при народженні дитини;
  6. Багатодітним родинам;
  7. Особам з інвалідністю та членам їхніх родин, а також сім'ям, де є діти з інвалідністю;
  8. Родинам зі статусом внутрішньо переміщених осіб; 
  9. Дитячим будинкам сімейного типу;
  10. Прийомним родинам.

Як виплачуватиметься допомога та як оформити

Згідно з умовами, до 17 серпня цього року мешканці Сум вищеперелічених категорій можуть подавати заяви на отримання допомоги на тверде паливо. 

Розмір грошової допомоги на опалювальний сезон становитиме 19 400 грн. Кошти нададуть за пріоритетністю:

  • Для домогосподарств, де є найбільше вразливих осіб;
  • Домогосподарствам, члени якого мають хоча б одну категорію вразливості (за наявності фінансування);
  • Для домогосподарств, члени якого не відносяться до категорій вразливості (за наявності фінансування).

Оформити допомогу можна буде у департаменті та на віддалених робочих місцях.

Подробиці щодо допомоги можна уточнити за номерами: 

  • 788-888 (багатоканальний);
  • 050-407-81-99; 
  • 050-407-80-02.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у червні жителі одного з міст отримають фіндопомогу від УВКБ ООН. За умовами, громадянам нададуть залежно від ситуації різні суми виплат. Зокрема, ВПО, які перемістились за останні 45 днів, отримають допомогу у сумі 12 300 грн (по 4 100 грн за три місяці). 

Ще Новини.LIVE розповідали, що мешканці однієї з областей, які ведуть господарство для свого споживання, отримають допомогу. Виплати передбачені для вразливих груп людей, зокрема осіб з інвалідністю та пенсіонерів. Обов’язковою умовою для участі у є те, щоб дохід не перевищував 8 400 грн на місяць. 

виплати гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
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