Допомога ветеранам та їхнім родинам: які правила скасували та кому розширили пільги

Гроші в руках у військового. Фото: Новини.LIVE

Ветеранам, ветеранкам та їхнім родинам у Києві більше не доведеться щороку заново збирати документи заради одних і тих самих виплат і пільг. Київрада спростила правила отримання міської допомоги: частину довідок прибрали, а інформацію, яку місто може перевірити самостійно через державні реєстри, не вимагатимуть від людей. Зміни стосуються міської програми "Підтримка киян – Захисників та Захисниць".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Київську міську раду.

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Які довідки тепер можна не подавати

Одна з основних змін торкнулася довідок за формами №5 та №6. Вони більше не є обов’язковими — людина може подати їх, якщо вони є, але спеціально отримувати ці документи заради оформлення допомоги не потрібно.

Підтвердити необхідний факт можна й іншим документом. Зокрема, замість раніше визначеного переліку паперів може підійти витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Не потрібно щороку подавати той самий пакет документів

Ще одна важлива зміна — скасовано повторне подання документів для отримання щорічної та щомісячної допомоги. Якщо право на виплату вже підтвердили, не потрібно щороку знову подавати той самий пакет документів.

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Зміни для родин зниклих безвісти

Спрощення торкнулися й родин Захисників та Захисниць, які зникли безвісти. Раніше для підтвердження статусу могли вимагати повідомлення про зникнення людини та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Тепер ці документи прибрали з переліку. Достатньо витягу з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Якщо є кілька статусів, можна обрати потрібний

Київрада також дозволила людині самостійно визначати, за якою підставою вона хоче користуватися додатковими пільгами та гарантіями, якщо має кілька відповідних статусів. Наприклад, це стосується киян, які одночасно мають статус учасника бойових дій і члена сім’ї загиблого або померлого Захисника чи Захисниці.

Також така можливість передбачена для членів родин Захисників і Захисниць, які перебувають у полоні або зникли безвісти за особливих обставин. Щоб підтвердити обрану категорію, потрібне відповідне посвідчення або витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Діти можуть отримувати пільги до 23 років

Окремо розширили можливість користуватися деякими пільгами для повнолітніх дітей військових віком до 23 років. Йдеться про дітей загиблих, померлих, зниклих безвісти за особливих обставин або тих, хто перебуває в полоні. Але за умови, що дитина продовжує навчання та здобуває середню або вищу освіту.

Супровід дітей

Тепер дитину під час оздоровлення може супроводжувати не лише її батько або мати — військові, а й інший член родини. Але тут також є важлива умова: дитина та ветеран або ветеранка, які мають право на цю послугу, повинні бути зареєстровані в Києві.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки ветеранам можуть компенсувати за оренду житла. Щомісячна виплата становить від 3 328 до 6 656 гривень залежно від населеного пункту, а отримати її можуть ветерани без доступного власного житла. Заяву подають через ЦНАП або відповідний підрозділ за місцем орендованого житла, а компенсацію призначають на шість місяців із можливістю продовження.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки можуть отримувати військові, які служать у тилу. Залежно від завдань додаткові виплати можуть становити 10 000, 30 000 або 50 000 гривень на місяць. Ці винагороди не підсумовуються за один період, а їхній розмір залежить від конкретних умов служби та виконаних завдань.