Затримка виплат військовим: що потрібно перевірити і куди скаржитися у 2026 році

Військовий ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Військові, які захищають Україну, розраховують отримувати належні виплати вчасно. Це основне грошове забезпечення та додаткові виплати за виконання бойових і спеціальних завдань, а також компенсації у разі поранення та лікування. Однак іноді гроші іноді надходять з затримкою або військовослужбовець отримує не всю суму. Причини можуть бути різними — від проблем із фінансуванням до помилок у документах чи затримки їхнього оформлення.

Коли саме мають приходити військові виплати та куди звертатися, якщо гроші не нарахували або видали не повністю, розповідають Факти ICTV, передає Новини.LIVE.

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Коли військовим виплачують основне грошове забезпечення

Ці гроші виплачують за попередній місяць — до 20 числа поточного місяця. Але вони зазвичай надходять раніше, приблизно з 7-го по 15-те число.

Якщо кошти надійшли до військової частини після 20 числа, виплату мають провести протягом трьох днів після їх надходження. Тому, наприклад, виплата основного грошового забезпечення за серпень до 20 вересня ще не означає затримку.

Додаткові винагороди за бойові та спеціальні завдання мають інший порядок. Їх зазвичай виплачують після надходження коштів до військової частини та оформлення необхідних документів.

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Чому виплати можуть затримуватися

Причиною затримки може бути недостатнє фінансування або неправильно сформовані запити на виплату з боку військової частини. Проблеми також виникають під час переведення військовослужбовця з однієї частини до іншої, тривалого відрядження або виконання завдань у складі іншого підрозділу. Тоді може виникнути збій у роботі бухгалтерії.

Окрема проблема стосується бойових виплат. Для їхнього нарахування потрібні документи, які підтверджують виконання відповідних завдань. Якщо документи несвоєчасно передали від командирів до фінансової служби або вони були втрачені під час бойових дій чи обстрілу, їх доводиться відновлювати.

Що робити, якщо гроші не надійшли

Якщо виплата затримується, спочатку варто з'ясувати причину у своїй військовій частині. Насамперед потрібно встановити, чи проблема стосується всіх військовослужбовців, чи лише конкретної людини. Якщо затримка виникла на рівні частини, варто зрозуміти, через що вона сталася та коли очікується виплата.

Зазвичай поточні питання можна вирішити з командиром і фінансовою службою військової частини. Якщо це не допомогло, можна залишити скаргу із зазначенням звання, ПІБ, номера військової частини та періоду затримки.

Для звернення можна використати:

гарячу лінію Міністерства оборони — 1512;

електронну пошту Міноборони — admou@post.mil.gov.ua;

телефон фінансового департаменту Міноборони для отримання інформації щодо затримки на державному рівні — +38 (044) 271-36-26;

урядову лінію для подання скарги.

Якщо виплату отримала лише частина військових

Інша ситуація — коли гроші затрималися або їх не отримав лише один військовослужбовець. У такому разі варто з'ясувати причину у командира. Зокрема, потрібно перевірити, чи не було щодо військового адміністративного стягнення.

Рішення командира про позбавлення грошової винагороди можна оскаржити перед вищим командуванням або в суді.

Чому можуть затримувати бойові виплати

Бойові виплати мають багато складових, тому помилка під час нарахування також може призвести до неповної виплати. Затримки таких коштів часто пов'язані з оформленням документів командирами та керівниками підрозділів.

Окремо виникають проблеми з виплатами після поранення. Для отримання передбаченої законом винагороди необхідно належним чином оформити документи, які підтверджують поранення та його зв'язок із захистом Батьківщини.

Що робити, якщо проблему не вдалося вирішити

Якщо звернення до командира та фінансової служби військової частини результату не дало, а затримка має масовий характер, адвокатка радить звертатися зі скаргою до Міністерства оборони, зокрема колективно. Якщо ж і після цього питання не вирішується, військовослужбовець може звернутися до суду.

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