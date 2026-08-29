Виплати військовим в тилу у 2026 році: суми грошового забезпечення і винагород

Військові ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Служба у тилових частинах не завжди означає, що військовим платитимуть лише мінімальне грошове забезпечення. Сума залежить не лише від посади та звання, а й від умов служби, виконуваних завдань і права на додаткові доплати. У 2026 році для тих, хто не бере безпосередньої участі в бойових діях, передбачена окрема додаткова винагорода у 10 000 гривень на місяць. Але на цьому виплати не закінчуються.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Сили оборони України.

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З чого складається виплата військовому в тилу

Якщо це звичайна служба без бойових завдань, виплата може становити від 30 000 гривень на місяць. Це основне грошове забезпечення плюс додаткова винагорода у 10 000 гривень на місяць. За виконання певних бойових або спеціальних завдань передбачена додаткова винагорода 30 000 гривень, а за роботу на окремих пунктах управління доплачуватимуть 50 000 гривень.

Водночас ці виплати не підсумовуються за один і той самий період. Тобто військовий не отримує одночасно 10, 30 і 50 тисяч за один день служби — застосовується та винагорода, яка передбачає більшу суму.

Коли виплачують 10 000 гривень

Додаткова винагорода 10 000 гривень призначена військовослужбовцям, які не мають права на більші додаткові виплати — 30 000, 50 000 або 100 000 гривень — і не належать до категорій, для яких встановлені інші спеціальні винагороди. Право на цю виплату не залежить від того, чи підписав військовий новий контракт.

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Є й випадки, коли 10 000 гривень не виплачують. Наприклад, за час відпустки зі збереженням грошового забезпечення, перебування у змінному складі запасної роти або за окремих інших обставин, передбачених порядком виплат.

Коли виплата зростає до 30 000 гривень

30 000 гривень на місяць можуть виплачувати військовослужбовцям, які виконують визначені бойові або спеціальні завдання. При цьому не обов’язково перебувати безпосередньо на передовій.

До таких завдань, зокрема, належать окремі роботи із забезпечення діючих угруповань військ, протиповітряного прикриття та наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури.

Хто може отримувати 50 000 гривень

Виплата 50 000 гривень на місяць передбачена, зокрема, для тих, хто працює на пунктах управління органів військового управління, бригад, центрів, полків, зведених підрозділів, батальйонів, комендатур і загонів, якщо з цих пунктів здійснюється оперативне або бойове управління підрозділами, які ведуть бойові дії.

При цьому сам факт роботи у штабі чи пункті управління ще не означає автоматичного отримання 50 000 гривень. Значення мають конкретні завдання та умови, визначені порядком виплат.

Чи можна отримати 10 000 і 30 000 гривень в одному місяці

Так, але не за один і той самий період. Наприклад, якщо протягом частини місяця військовий виконував завдання, за які передбачена виплата 30 000 гривень, а в інші дні такого права не мав, за ці інші дні може нараховуватися винагорода 10 000 гривень — за умови відсутності підстав для її невиплати.

Тобто виплати можуть змінюватися залежно від днів і конкретних завдань, а не просто додаватися за весь місяць.

Чи отримує військовий доплати автоматично

Для виплати має бути відповідне документальне оформлення. Зокрема, наказ про виплату додаткової винагороди видається на підставі рапорту командира підрозділу. У ньому зазначають військовослужбовців та періоди, за які їм належить винагорода.

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