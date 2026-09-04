Помощь ветеранам и их семьям: какие правила отменили и кому расширили льготы

Деньги в руках у военного. Фото: Новини.LIVE

Ветеранам, ветеранкам и их семьям в Киеве больше не придется каждый год заново собирать документы для получения одних и тех же выплат и льгот. Киевсовет упростил правила получения городской помощи: часть справок отменили, а информацию, которую город может проверить самостоятельно через государственные реестры, от людей не будут требовать. Изменения касаются городской программы "Поддержка киевлян – защитников и защитниц".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Киевский городской совет.

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Какие справки теперь можно не подавать

Одно из основных изменений коснулось справок по формам №5 и №6. Они больше не являются обязательными — человек может подать их, если они есть, но специально получать эти документы ради оформления помощи не нужно.

Подтвердить необходимый факт можно и другим документом. В частности, вместо ранее установленного перечня документов может подойти выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны.

Не нужно каждый год подавать один и тот же пакет документов

Еще одно важное изменение — отменена повторная подача документов для получения ежегодного и ежемесячного пособия. Если право на выплату уже подтверждено, не нужно каждый год заново подавать тот же пакет документов.

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Изменения для семей пропавших без вести

Упрощения коснулись и семей защитников и защитниц, пропавших без вести. Ранее для подтверждения статуса могли требовать уведомление о пропаже человека и выписку из Единого реестра досудебных расследований. Теперь эти документы исключили из перечня. Достаточно выписки из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Если есть несколько статусов, можно выбрать нужный

Киевсовет также разрешил человеку самостоятельно определять, на каком основании он хочет пользоваться дополнительными льготами и гарантиями, если имеет несколько соответствующих статусов. Например, это касается киевлян, которые одновременно имеют статус участника боевых действий и члена семьи погибшего или умершего Защитника или Защитницы.

Также такая возможность предусмотрена для членов семей защитников и защитниц, которые находятся в плену или пропали без вести при особых обстоятельствах. Чтобы подтвердить выбранную категорию, необходимо соответствующее удостоверение или выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны.

Дети могут получать льготы до 23 лет

Отдельно расширили возможность пользоваться некоторыми льготами для совершеннолетних детей военнослужащих в возрасте до 23 лет. Речь идет о детях погибших, умерших, пропавших без вести при особых обстоятельствах или тех, кто находится в плену. Но при условии, что ребенок продолжает обучение и получает среднее или высшее образование.

Сопровождение детей

Теперь ребенка во время оздоровления может сопровождать не только его отец или мать — военнослужащие, но и другой член семьи. Но здесь также есть важное условие: ребенок и ветеран, имеющие право на эту услугу, должны быть зарегистрированы в Киеве.

Ранее Новини.LIVE писали, какую сумму ветеранам могут компенсировать за аренду жилья. Ежемесячная выплата составляет от 3 328 до 6 656 гривен в зависимости от населенного пункта, а получить ее могут ветераны, не имеющие доступного собственного жилья. Заявление подают через ЦНАП или соответствующее подразделение по месту арендованного жилья, а компенсацию назначают на шесть месяцев с возможностью продления.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько могут получать военные, служащие в тылу. В зависимости от задач дополнительные выплаты могут составлять 10 000, 30 000 или 50 000 гривен в месяц. Эти вознаграждения не суммируются за один период, а их размер зависит от конкретных условий службы и выполненных задач.