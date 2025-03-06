Субсидії в Європі та Україні — експерт вказав на важливий нюанс

Гроші, калькулятор і квитанції на оплату житлових послуг. Фото: УНІАН

Тема житлово-комунального господарства в Україні традиційно є часто обговорюваною. До того ж оплата комунальних послуг — один із суттєвих видатків у бюджеті середньостатистичної української родини. Так, громадяни витрачають на комуналку майже 20% від свого доходу, тоді як у Європі вже при 10% надають субсидію.

Про це сказав в етері програми Ранок.LIVE голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

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Субсидії в Україні — яка проблема існує

Як пояснив експерт, якби в Україні дотримувалися поширених в країнах Європи практик, тоді на державну компенсацію на оплату послуг ЖКП претендував би кожен українець. Причина — витрати на комуналку значно перевищують прийнятний рівень.

"Уявіть собі цей розбаланс українських доходів, домогосподарств і середньої платіжки, яку ми сплачуємо. Ось цьому величезна проблема, на яку ніхто не звертає увагу", — зауважив Попенко.

Про що ще варто знати

Розрахунок субсидій для українців базується на індивідуальних нормах споживання комунальних ресурсів для кожного домогосподарства. Показники можуть змінюватися залежно від побутових умов проживання.

Тобто, яку саме компенсацію надаватиме держава на оплату комунальних послуг — залежить від встановлених соціальних норм споживання ресурсів, а не від фактичних витрат домогосподарства.

Раніше ми розповідали, що дехто з українців може розраховувати на одночасне отримання одразу двох субсидій. У ПФУ роз′яснили, як скористатися такою можливістю.

Також нагадаємо, що держава залишає за собою право відмовити у наданні житлових субсидій. Лист з остаточним рішенням надсилає Пенсійний фонд.