Субсидии в Европе и Украине — эксперт указал на важный нюанс

Деньги, калькулятор и квитанции на оплату жилищных услуг. Фото: УНИАН

Тема жилищно-коммунального хозяйства в Украине традиционно является часто обсуждаемой. К тому же оплата коммунальных услуг — один из существенных расходов в бюджете среднестатистической украинской семьи. Так, граждане тратят на коммуналку почти 20% от своего дохода, тогда как в Европе уже при 10% предоставляют субсидию.

Об этом сказал в эфире программы Ранок.LIVE председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Читайте также:

Субсидии в Украине — какая проблема существует

Как пояснил эксперт, если бы в Украине придерживались распространенных в странах Европы практик, тогда на государственную компенсацию на оплату ЖКУ претендовал бы каждый украинец. Причина — расходы на коммуналку значительно превышают приемлемый уровень.

"Представьте себе этот разбаланс украинских доходов, домохозяйств и средней платежки, которую мы платим. Вот этом огромная проблема, на которую никто не обращает внимание", — отметил Попенко.

О чем еще стоит знать

Расчет субсидий для украинцев базируется на индивидуальных нормах потребления коммунальных ресурсов для каждого домохозяйства. Показатели могут меняться в зависимости от бытовых условий проживания.

То есть, какую именно компенсацию будет предоставлять государство на оплату коммунальных услуг — зависит от установленных социальных норм потребления ресурсов, а не от фактических расходов домохозяйства.

Ранее мы рассказывали, что некоторые из украинцев могут рассчитывать на одновременное получение сразу двух субсидий. В ПФУ разъяснили, как воспользоваться такой возможностью.

Также напомним, что государство оставляет за собой право отказать в предоставлении жилищных субсидий. Письмо с окончательным решением направляет Пенсионный фонд.