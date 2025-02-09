Субсидії в Україні — кому з українців надають дві виплати

Як отримувати дві субсидії одночасно — в уряді пояснили
Внутрішньо переміщені особи (ВПО) з 29 січня 2025 року користуються новим видом державної підтримки — субсидією на оренду житла. Разом тим переселенцям раніше надавалася житлова субсидія, тож багатьох цікавить, чи можна отримувати дві допомоги одночасно.
Відповідь на це питання надали у Міністерстві соціальної політики.
Субсидія на оренду житла та житлова субсидія — чи можна отримувати одночасно
Як зазначають у відомстві, субсидію на оренду житла надають тим ВПО, які не користуються державними виплатами на проживання. Також субсидією можуть скористатися переселенці, які:
- залишили окуповані РФ області або виїхали із зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України;
- втратили житло через війну;
- хочуть орендувати індивідуальне житло, але їм бракує фінансів;
- орендують житло і витрачають на нього суттєву частину своїх доходів.
"При цьому, родина ВПО може одночасно отримувати і субсидію на оренду, і субсидію на житлово-комунальні послуги", — розповіли у відомстві.
Хто з ВПО вже отримав субсидію на оренду житла
Допомогу від держави отримала пара із Закарпатської області. Розмір субсидії склав понад 4 тис. грн, а власник житла, який здав нерухомість в оренду, отримав на компенсацію податків трохи більше 2 тис. грн.
"Це означає, що усе рухається і буде масштабуватися. Найбільше, що утримує людей від цієї процедури — страхи: а що буде з орендою, податками. Нам дуже важливо прикладами показати, що це можливо", — розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.
Нагадаємо, відколи Росія вторглася до України, всього кілька сімей ВПО отримали житло у столиці країни. Вже відомо, у чому полягає проблема.
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