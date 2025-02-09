Субсидії в Україні — кому з українців надають дві виплати

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) з 29 січня 2025 року користуються новим видом державної підтримки — субсидією на оренду житла. Разом тим переселенцям раніше надавалася житлова субсидія, тож багатьох цікавить, чи можна отримувати дві допомоги одночасно.

Відповідь на це питання надали у Міністерстві соціальної політики.

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Як зазначають у відомстві, субсидію на оренду житла надають тим ВПО, які не користуються державними виплатами на проживання. Також субсидією можуть скористатися переселенці, які:

залишили окуповані РФ області або виїхали із зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України;

втратили житло через війну;

хочуть орендувати індивідуальне житло, але їм бракує фінансів;

орендують житло і витрачають на нього суттєву частину своїх доходів.

"При цьому, родина ВПО може одночасно отримувати і субсидію на оренду, і субсидію на житлово-комунальні послуги", — розповіли у відомстві.

Хто з ВПО вже отримав субсидію на оренду житла

Допомогу від держави отримала пара із Закарпатської області. Розмір субсидії склав понад 4 тис. грн, а власник житла, який здав нерухомість в оренду, отримав на компенсацію податків трохи більше 2 тис. грн.

"Це означає, що усе рухається і буде масштабуватися. Найбільше, що утримує людей від цієї процедури — страхи: а що буде з орендою, податками. Нам дуже важливо прикладами показати, що це можливо", — розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Нагадаємо, відколи Росія вторглася до України, всього кілька сімей ВПО отримали житло у столиці країни. Вже відомо, у чому полягає проблема.

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