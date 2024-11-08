Вчителям будуть платити більше — коли запровадять зміни в Україні

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Кабінет міністрів України ухвалив рішення запровадити щомісячну доплату для вчителів. Розмір додаткових виплат для вчителів почне зростати з 1 січня наступного року.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

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На скільки підвищать виплати вчителям

"Сьогодні на виконання доручення Президента України ухвалюємо важливе рішення на підтримку наших педагогів. З 1 січня 2025 року запроваджуємо щомісячну "вчительську доплату" до заробітної плати вчителів у розмірі 1000 гривень "на руки", — заявив він.

За словами Шмигаля:

З 1 січня 2025 року вчителі почнуть отримувати щомісячну доплату в розмірі 1000 гривень.

З 1 вересня 2025 року виплата збільшиться до 2000 гривень.

"Це рішення є частиною нашої підтримки тим, хто сьогодні навчає і виховує молодь, яка будуватиме майбутнє України", — додав прем'єр.

Що ще варто знати

Нагадаємо, нещодавно міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомив, що в 2025 році українські вчителі можуть розраховувати на збереження своїх заробітних плат, ймовірно, з незначним приростом. Хоча освітня субвенція залишиться на рівні 103 млрд грн, суттєвого підвищення виплат поки що не варто очікувати.

Також ми повідомляли, що українські освітяни нещодавно скерували звернення до Кабінету міністрів, Верховної Ради та Міністерства освіти з вимогою не застосовувати 5% військового збору для їхніх заробітних плат. Педагоги нарікають, що і без того в галузі критично низька оплата праці.