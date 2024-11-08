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Учителям повысят зарплаты — на сколько и когда

8 ноября 2024 17:08
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Учителям будут платить больше — когда введут изменения в Украине
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Кабинет министров Украины принял решение ввести ежемесячную доплату для учителей. Размер дополнительных выплат для учителей начнет расти с 1 января следующего года.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

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"Сегодня во исполнение поручения Президента Украины принимаем важное решение в поддержку наших педагогов. С 1 января 2025 года вводим ежемесячную "учительскую доплату" к заработной плате учителей в размере 1000 гривен" на руки", — заявил он.

По словам Шмыгаля:

  • С 1 января 2025 учителя начнут получать ежемесячную доплату в размере 1000 гривен.
  • С 1 сентября 2025 года выплата увеличится до 2000 гривен.

"Это решение является частью нашей поддержки тем, кто сегодня учит и воспитывает молодежь, которая будет строить будущее Украины", — добавил премьер.

Что еще стоит знать

Напомним, недавно министр образования и науки Оксен Лисовой сообщил, что в 2025 году украинские учителя могут рассчитывать на сохранение своих зарплат, вероятно, с незначительным приростом. Хотя образовательная субвенция останется на уровне 103 млрд грн, существенного повышения выплат пока не стоит ожидать.

Также мы сообщали, что украинские педагоги недавно направили обращение в Кабинет министров, Верховную Раду и Министерство образования с требованием не применять 5% военного сбора для их заработных плат. Педагоги сетуют, что и без того в отрасли критично низкая оплата труда.

Кабинет министров выплаты Денис Шмыгаль деньги зарплаты учителя

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