Учителям будут платить больше — когда введут изменения в Украине

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Кабинет министров Украины принял решение ввести ежемесячную доплату для учителей. Размер дополнительных выплат для учителей начнет расти с 1 января следующего года.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

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"Сегодня во исполнение поручения Президента Украины принимаем важное решение в поддержку наших педагогов. С 1 января 2025 года вводим ежемесячную "учительскую доплату" к заработной плате учителей в размере 1000 гривен" на руки", — заявил он.

По словам Шмыгаля:

С 1 января 2025 учителя начнут получать ежемесячную доплату в размере 1000 гривен.

С 1 сентября 2025 года выплата увеличится до 2000 гривен.

"Это решение является частью нашей поддержки тем, кто сегодня учит и воспитывает молодежь, которая будет строить будущее Украины", — добавил премьер.

Что еще стоит знать

Напомним, недавно министр образования и науки Оксен Лисовой сообщил, что в 2025 году украинские учителя могут рассчитывать на сохранение своих зарплат, вероятно, с незначительным приростом. Хотя образовательная субвенция останется на уровне 103 млрд грн, существенного повышения выплат пока не стоит ожидать.

Также мы сообщали, что украинские педагоги недавно направили обращение в Кабинет министров, Верховную Раду и Министерство образования с требованием не применять 5% военного сбора для их заработных плат. Педагоги сетуют, что и без того в отрасли критично низкая оплата труда.