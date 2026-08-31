Зарплати освітян зростуть ще на 20%: що зміниться з 1 вересня

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

З 1 вересня зарплати українських освітян зростуть ще на 20%. Це вже друге підвищення у 2026 році — на початку року посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників збільшили на 30%. Водночас змінюється не лише розмір виплат. З нового навчального року для частини освітян запроваджують нову систему оплати праці, яка має замінити Єдину тарифну сітку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

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Як зміняться оклади

З вересня підвищення стосуватиметься посадових окладів педагогічних і науково-педагогічних працівників. Від їхнього розміру надалі розраховується більшість доплат і надбавок.

Одночасно з підвищенням окладів освітян планують перевести на нову систему оплати праці. З 1 вересня замість Єдиної тарифної сітки використовуватиметься модель, за якою розмір посадового окладу залежатиме від посади та базової величини. Базовою величиною має бути середня зарплата по економіці в Україні.

За урядовими прогнозами, молоді педагоги можуть отримувати приблизно 12 800–17 700 гривень на місяць. Для вчителів із більшим досвідом називають діапазон від 16 900 до 28 500 гривень.

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Водночас це не фіксовані суми, однакові для всіх учителів. Фактична зарплата залежатиме від конкретних умов роботи педагога.

Хто ще може розраховувати на підвищення

Нова система оплати праці має охопити працівників шкіл, закладів вищої освіти, інклюзивно-ресурсних центрів і державних закладів освіти.

Щодо дошкільної та позашкільної освіти, професійної та фахової передвищої освіти органам місцевого самоврядування рекомендують також підвищити зарплати освітян з 1 вересня 2026 року.

Які доплати збережуть

Окремо зберігається доплата для вчителів, які працюють очно на прифронтових територіях. Вона становить 2600 гривень. Також додаткову виплату отримуватимуть педагоги коледжів, які готують фахівців для окремих важливих галузей.

Йдеться про заклади, де навчають спеціалістів для оборонно-промислового комплексу, енергетики, машинобудування та металообробки. Для таких педагогів передбачено додаткові 10% до посадового окладу.

Раніше Новини.LIVE писали, що уряд переглянув оплату праці працівників Держводагентства. Підвищення стосується начальників басейнових управлінь, завідувачів лабораторій та інших працівників відомства. Для них також застосують додатковий коефіцієнт підвищення окладів 2.

Також Новини.LIVE розповідали, що українцям пропонують дедалі більше вакансій із віддаленим форматом роботи. Найчастіше шукають менеджерів із продажу, репетиторів, логістів, операторів та IT-фахівців. Зарплата за такими вакансіями може сягати 45 500 гривень.