Зарплаты педагогов вырастут еще на 20 %: что изменится с 1 сентября

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

С 1 сентября зарплаты украинских педагогов вырастут ещё на 20 %. Это уже второе повышение в 2026 году — в начале года должностные оклады педагогических и научно-педагогических работников увеличили на 30 %. При этом меняется не только размер выплат. С нового учебного года для части работников сферы образования вводится новая система оплаты труда, которая должна заменить Единую тарифную сетку.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

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Как изменятся оклады

С сентября повышение коснется должностных окладов педагогических и научно-педагогических работников. От их размера в дальнейшем рассчитывается большинство доплат и надбавок.

Одновременно с повышением окладов работников образования планируется переход на новую систему оплаты труда. С 1 сентября вместо Единой тарифной сетки будет использоваться модель, по которой размер должностного оклада будет зависеть от должности и базовой величины. Базовой величиной должна быть средняя зарплата по экономике Украины.

По правительственным прогнозам молодые педагоги могут получать примерно 12 800–17 700 гривен в месяц. Для учителей с большим опытом называют диапазон от 16 900 до 28 500 гривен.

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В то же время, это не фиксированные суммы, одинаковые для всех учителей. Фактическая зарплата будет зависеть от конкретных условий работы педагога.

Кто еще может рассчитывать на повышение

Новая система оплаты труда должна охватить работников школ, высших учебных заведений, инклюзивно-ресурсных центров и государственных учебных заведений.

Что касается дошкольного и внешкольного образования, профессионального и предвузовского образования, органам местного самоуправления рекомендуется также повысить зарплаты педагогов с 1 сентября 2026 года.

Какие доплаты сохранятся

Отдельно сохраняется доплата для учителей, работающих очно на прифронтовых территориях. Она составляет 2600 гривен. Также дополнительную выплату будут получать педагоги колледжей, которые готовят специалистов для отдельных важных отраслей.

Речь идет об учебных заведениях, где готовят специалистов для оборонно-промышленного комплекса, энергетики, машиностроения и металлообработки. Для таких педагогов предусмотрено дополнительное вознаграждение в размере 10% к должностному окладу.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что правительство пересмотрело оплату труда сотрудников Госводагентства. Повышение коснулось начальников бассейновых управлений, заведующих лабораториями и других сотрудников ведомства. Для них также будет применен дополнительный коэффициент повышения окладов 2.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцам предлагают все больше вакансий с удаленным форматом работы. Чаще всего ищут менеджеров по продажам, репетиторов, логистов, операторов и IT-специалистов. Зарплата на таких вакансиях может достигать 45 500 гривен.