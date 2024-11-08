Морква здорожчала на 154% — чому зростають ціни на овочі в Україні

Столичний ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні ціни на моркву, як і на більшість овочів, продовжують зростати цієї осені. Причиною цього є не лише звичні сезонні фактори, а й нові обставини, що вплинули на ринок цього року.

Про це повідомляє 24 Канал.

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Чому злетіли ціна на моркву

На українських ринках ціни на моркву зростають швидкими темпами. У жовтні 2024 року вартість моркви була на 154% вищою порівняно з тим самим періодом минулого року. Наразі в магазинах ціна на моркву коливається в межах 26-30 гривень за кілограм, тоді як ще в вересні вона не перевищувала 12-15 гривень.

Для порівняння, в 2023 році кілограм моркви можна було придбати за 6,5 гривні.

Ціна на моркву цієї осені значно вища, ніж торік, через кілька факторів:

Зниження обсягів виробництва. Через аномальні погодні умови, зокрема посуху в деяких регіонах та надлишкову вологість в інших, урожай моркви в багатьох областях був меншим, ніж очікувалось. Це призвело до скорочення пропозиції на ринку.

Через аномальні погодні умови, зокрема посуху в деяких регіонах та надлишкову вологість в інших, урожай моркви в багатьох областях був меншим, ніж очікувалось. Це призвело до скорочення пропозиції на ринку. Зростання витрат на виробництво та логістику. Військові дії та загальне економічне середовище спричинили зростання цін на паливо, добрива та інші витрати, пов'язані з вирощуванням і транспортуванням продукції, що також вплинуло на кінцеву ціну моркви.

Військові дії та загальне економічне середовище спричинили зростання цін на паливо, добрива та інші витрати, пов'язані з вирощуванням і транспортуванням продукції, що також вплинуло на кінцеву ціну моркви. Втрата частини посівних площ. Деякі регіони, особливо на півдні та сході України, постраждали від бойових дій або залишаються під тимчасовою окупацією, що зменшило загальні посівні площі для вирощування овочів, зокрема моркви.

Деякі регіони, особливо на півдні та сході України, постраждали від бойових дій або залишаються під тимчасовою окупацією, що зменшило загальні посівні площі для вирощування овочів, зокрема моркви. Попит перевищує пропозицію. В умовах дефіциту пропозиції попит на моркву залишається стабільним, що сприяє подальшому зростанню цін.

Ціни на моркву в супермаркетах

В українських магазинах ціни на моркву різняться. Станом на 8 листопада вони становлять:

Megamarket – 36,90 грн/кг;

Auchan – 29,90 грн/кг;

Metro – 27,87 грн/кг;

VARUS – 26,90 грн/кг;

АТБ – 26,89 грн/кг;

NOVUS – 19,99 грн/кг.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в листопаді 2024 року на українському ринку продовжують набирати обертів ціни на тепличні огірки. Порівняно з показником минулого року гуртова вартість злетіла на понад 50%.

Також ми писали, що в 2024 році українські виробники недоотримали до 30% врожаю картоплі. У зв'язку з цим на ринку вже відчувається дефіцит базового овочу.