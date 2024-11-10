Цены на хлеб будут расти в цене – на сколько и почему

Хлеб на прилавке. Фото: УНИАН

В ноябре в Украине стоимость хлеба в розничных сетях может увеличиться на 10-15%. В случае отсутствия такого повышения производители могут быть вынуждены снизить объемы поставки продукции в магазины.

Об этом сообщил президент Всеукраинской ассоциации пекарей и глава компании "Киев Хлеб" Юрий Дученко в комментарии изданию "Мінфін".

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В октябре хлеб уже подорожал на 5-10%, что было согласовано с торговыми сетями, но этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать рост издержек производителей. Основные составляющие производства, такие как мука, логистические услуги, газ и электроэнергия, продолжают дорожать. Ожидается, что к концу года цена на муку вырастет на 11%, логистические услуги — на 8%, газ — на 11%, а электроэнергия — на 11%.

По словам Дудченко, запасы пшеницы прошлого года уже исчерпаны, а продовольственная пшеница нового урожая активно экспортируется. Поэтому цена на пшеницу на внутреннем рынке растет, и производители продают зерно мелкими партиями или задерживают его в ожидании еще более высоких цен. Такая ситуация влияет на стабильность снабжения мукой для производителей.

"Если цены на хлеб не повысят еще на 10-15%, производители уже через несколько недель столкнутся с нехваткой средств на закупку сырья, что может привести к сокращению производства", — сказал эксперт.

Что еще стоит знать

Напомним, в октябре 2024 года глобальные цены на продукты питания поднялись до самого высокого уровня за последние полтора года. Основным фактором этого стало стремительное удорожание растительных масел. Также на мировых рынках наблюдается заметный рост цен на сахар и молочные продукты.

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