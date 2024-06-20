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Ваучери на ремонт пошкодженого житла — як отримати

20 червня 2024 08:33
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Гроші на ремонт будинку — як отримати допомогу від МОМ
Пошкоджений від обстрілу будинок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні жителі прифронтових регіонів можуть отримати ваучери на ремонти осель, пошкоджених обстрілами. Гроші надасть Міжнародна організація з міграції (МОМ).

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Як взяти участь у програмі

Як зазначили у Мінреінтеграції, програму матеріальної допомоги на невідкладні ремонти житла, пошкодженого внаслідок обстрілів, втілює Міжнародна організація з міграції за підтримки Європейського Союзу (ЄС).

Програма, покликана допомогти громадянам оперативно відновити пошкоджені від атак будинки, триватиме до серпня поточного року.

Отримати кошти можуть громадяни, які проживають у таких областях:

  • Харківська;
  • Сумська;
  • Дніпропетровська;
  • Миколаївська;
  • Одеська;
  • Запорізька.

Як отримати ваучери та умови використання

Громадянам треба зафіксувати факт пошкодження будинків та звернутися до місцевої влади.

За результатом схвалення заявки вони отримають SMS-повідомлення, де будуть зазначені деталі програми та інструкція з використання наданого ваучера.

Гроші буде дозволено витратити на:

  • OSB-плити;
  • піно-ізоляційні матеріали;
  • ручні неелектричні інструменти (ножі/пилки/молотки);
  • плівки/тенти/брезент.

Деталі програми доступні за безплатним номером МОМ:

  • 0 800 215 015.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні громадяни можуть отримати 3 тис. євро на втілення бізнес-ідей. Проєкт допомоги заохочує до подання заявок жінок зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО), що проживають у західних регіонах.

Також кілька категорій громадян наприкінці літа 2024 року отримають грошову допомогу. Виплати будуть присвячені Дню Незалежності, який святкують 24 серпня.

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Мінреінтеграції
будинок

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