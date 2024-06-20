Гроші на ремонт будинку — як отримати допомогу від МОМ

Ваучери на ремонт пошкодженого житла — як отримати
В Україні жителі прифронтових регіонів можуть отримати ваучери на ремонти осель, пошкоджених обстрілами. Гроші надасть Міжнародна організація з міграції (МОМ).
Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Як взяти участь у програмі
Як зазначили у Мінреінтеграції, програму матеріальної допомоги на невідкладні ремонти житла, пошкодженого внаслідок обстрілів, втілює Міжнародна організація з міграції за підтримки Європейського Союзу (ЄС).
Програма, покликана допомогти громадянам оперативно відновити пошкоджені від атак будинки, триватиме до серпня поточного року.
Отримати кошти можуть громадяни, які проживають у таких областях:
- Харківська;
- Сумська;
- Дніпропетровська;
- Миколаївська;
- Одеська;
- Запорізька.
Як отримати ваучери та умови використання
Громадянам треба зафіксувати факт пошкодження будинків та звернутися до місцевої влади.
За результатом схвалення заявки вони отримають SMS-повідомлення, де будуть зазначені деталі програми та інструкція з використання наданого ваучера.
Гроші буде дозволено витратити на:
- OSB-плити;
- піно-ізоляційні матеріали;
- ручні неелектричні інструменти (ножі/пилки/молотки);
- плівки/тенти/брезент.
Деталі програми доступні за безплатним номером МОМ:
- 0 800 215 015.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні громадяни можуть отримати 3 тис. євро на втілення бізнес-ідей. Проєкт допомоги заохочує до подання заявок жінок зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО), що проживають у західних регіонах.
Також кілька категорій громадян наприкінці літа 2024 року отримають грошову допомогу. Виплати будуть присвячені Дню Незалежності, який святкують 24 серпня.
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