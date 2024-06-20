Гроші на ремонт будинку — як отримати допомогу від МОМ

Пошкоджений від обстрілу будинок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні жителі прифронтових регіонів можуть отримати ваучери на ремонти осель, пошкоджених обстрілами. Гроші надасть Міжнародна організація з міграції (МОМ).

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Як взяти участь у програмі

Як зазначили у Мінреінтеграції, програму матеріальної допомоги на невідкладні ремонти житла, пошкодженого внаслідок обстрілів, втілює Міжнародна організація з міграції за підтримки Європейського Союзу (ЄС).

Програма, покликана допомогти громадянам оперативно відновити пошкоджені від атак будинки, триватиме до серпня поточного року.

Отримати кошти можуть громадяни, які проживають у таких областях:

Харківська;

Сумська;

Дніпропетровська;

Миколаївська;

Одеська;

Запорізька.

Як отримати ваучери та умови використання

Громадянам треба зафіксувати факт пошкодження будинків та звернутися до місцевої влади.

За результатом схвалення заявки вони отримають SMS-повідомлення, де будуть зазначені деталі програми та інструкція з використання наданого ваучера.

Гроші буде дозволено витратити на:

OSB-плити;

піно-ізоляційні матеріали;

ручні неелектричні інструменти (ножі/пилки/молотки);

плівки/тенти/брезент.

Деталі програми доступні за безплатним номером МОМ:

0 800 215 015.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні громадяни можуть отримати 3 тис. євро на втілення бізнес-ідей. Проєкт допомоги заохочує до подання заявок жінок зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО), що проживають у західних регіонах.

Також кілька категорій громадян наприкінці літа 2024 року отримають грошову допомогу. Виплати будуть присвячені Дню Незалежності, який святкують 24 серпня.