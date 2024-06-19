Допомога до Дня Незалежності 2024 — українці отримають до 3 тис. грн

Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні кілька категорій громадян наприкінці літа 2024 року отримають грошову допомогу. Виплати будуть присвячені Дню Незалежності, який святкують 24 серпня.

Про це йдеться на парламентському сайті.

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Уряд затвердив нові розміри разової грошової виплати до Дня Незалежності. Їх отримають ветерани війни та деякі інші категорії громадян.

Згідно з рішенням, мінімальний розмір допомоги встановлено на рівні 450 гривень, а максимальний — 3,1 тис. гривень.

Зокрема, допомога в сумі 450 гривень призначена для учасників війни та колишніх в’язнів концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, для осіб, яких насильно вивезли на примусові роботи, дітей партизанів, підпільників, інших борців з націонал-соціалістським режимом.

Виплату у 650 гривень отримають члени сімей загиблих/померлих ветеранів війни, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасники війни та жертв нацистських переслідувань, яких було визнано за життя особами, що мають інвалідність через загальну хворобу, трудове каліцтво та інші причини, і які не одружувалися вдруге.

Допомогу у сумі 1 тис. гривень можуть отримати учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на час ув’язнення не було 18 років) в’язні концентраційних таборів/гетто/ інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в таких місцях.

Виплата у 3,1 тис. гривень призначена для осіб, у яких є особливі заслуги перед Батьківщиною.

Допомогу у 2,7 тис. — 3,1 тис. гривень отримають громадяни, які мають інвалідність через війну, та колишні малолітні (яким на час ув’язнення не було 14 років) в’язні концентраційних таборів/гетто/інших місць примусового тримання, яких визнано особами з інвалідністю через загальне захворювання, трудове каліцтво та інші причини:

для першої групи інвалідності — 3,1 тис. гривень;

для другої групи інвалідності — 2,9 тис. гривень;

для третьої групи інвалідності — 2,7 тис. гривень.

Особливості призначення допомоги

Як зазначається, особи, яким виплачується пенсія/щомісячне довічне грошове утримання, отримають допомогу автоматично, без особистого звернення у відділення Пенсійного фонду України (ПФУ).

Водночас, громадяни мають звернутися в тероргани ПФУ (сервісні центри) із заявою та особистими документами, якщо не стоять на обліку:

в органах Пенсійного фонду як отримувачі пенсії чи довічного грошового утримання суддів у відставці;

на службі в силових відомствах, установах виконання покарань/слідчих ізоляторах.

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадяни можуть отримати 3 тис. євро на втілення бізнес-ідей. Проєкт допомоги заохочує до подачі заявок жінок зі статусом внутрішньо переміщених осіб, що проживають у західних регіонах.

Також ми писали, що у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляють про можливість реєстрації у грантовій програмі, покликаній підтримати ініціативи внутрішньо переміщених осіб. У її рамках можна одержати до 70 тис. грн.