Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Фіндопомога для ВПО — хто і де може отримати 3 тис. євро arrow

Фіндопомога для ВПО — хто і де може отримати 3 тис. євро

14 червня 2024 14:05
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Грошова допомога для переселенців — українці можуть отримати 3 тис. євро
Євровалюта в руках. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні громадяни можуть отримати 3 тис. євро на втілення бізнес-ідей. Проєкт допомоги заохочує до подачі заявок жінок зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО), що проживають у західних регіонах.

Про це повідомляє Help-Ukraine.

Читайте також:

Які суми можна отримати за новою програмою

Як зазначається, реалізує проєкт "Підвищення стійкості громад в західних областях України відокремлений" Підрозділ Help-Hilfe zur Selbsthilfe_Ukraine. Серед проєктів — надання грантів для підтримки мікробізнесу.

Зокрема, проєкт має намір підтримати підприємців, у яких є реалістичні та стійкі бізнес-ідеї, покликані відновити чи розвинути свою економічну діяльність.

Мікрогрант передбачає цільову благодійну допомогу на купівлю обладнання та матеріалів, загальною сумою 3 тис. євро.

Серед критеріїв відбору на участь в грантовій програмі допомоги:

  • статус ВПО від 24 лютого 2022 року, нинішнє місце проживання та ведення госпдіяльності — Закарпатська, Івано-Франківська, Волинська або Львівська область;
  • бізнес зареєстрував, належить та керується заявником на допомогу, громадянин України (більше 18 років);
  • грантову підтримку можна витратити на обладнання/матеріали. Частка матеріалів не повинна перевищувати 20% від сукупної суми;
  • відсутність кримінального минулого.

Напрямки бізнесу:

  • крафтове виробництво;
  • сервісні послуги.

Грант не можна направляти на заробітну плату, оренду чи ремонти.

Як зареєструватися на виплати

В рамках дії проєкту, заявки приймають від жінок зі статусом ВПО, які  проживають у вищевказаних областях. При цьому пріоритет нададуть жінкам, які є головою родини через воєнну службу чоловіка, його поранення, перебування у полоні чи загибель.

Необхідно заповнити анкету та дізнатися деталі за наступним посиланням.

Реєстрація триває до 12 липня 2024 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляють про можливість реєстрації у грантовій програмі, покликаній підтримати ініціативи внутрішньо переміщених осіб (ВПО). У її рамках можна одержати до 70 тис. грн.

Також ми писали, що Міжнародна організація з міграції надає українцям змогу отримати від 7 тис. доларів. Участь у грантовій програмі може взяти український мікро- та малий бізнес.

виплати
переселенці
ВПО
допомога
грошова допомога
гроші
фінансова допомога

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня