Грошова допомога для переселенців — українці можуть отримати 3 тис. євро

Фіндопомога для ВПО — хто і де може отримати 3 тис. євро
В Україні громадяни можуть отримати 3 тис. євро на втілення бізнес-ідей. Проєкт допомоги заохочує до подачі заявок жінок зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО), що проживають у західних регіонах.
Про це повідомляє Help-Ukraine.
Які суми можна отримати за новою програмою
Як зазначається, реалізує проєкт "Підвищення стійкості громад в західних областях України відокремлений" Підрозділ Help-Hilfe zur Selbsthilfe_Ukraine. Серед проєктів — надання грантів для підтримки мікробізнесу.
Зокрема, проєкт має намір підтримати підприємців, у яких є реалістичні та стійкі бізнес-ідеї, покликані відновити чи розвинути свою економічну діяльність.
Мікрогрант передбачає цільову благодійну допомогу на купівлю обладнання та матеріалів, загальною сумою 3 тис. євро.
Серед критеріїв відбору на участь в грантовій програмі допомоги:
- статус ВПО від 24 лютого 2022 року, нинішнє місце проживання та ведення госпдіяльності — Закарпатська, Івано-Франківська, Волинська або Львівська область;
- бізнес зареєстрував, належить та керується заявником на допомогу, громадянин України (більше 18 років);
- грантову підтримку можна витратити на обладнання/матеріали. Частка матеріалів не повинна перевищувати 20% від сукупної суми;
- відсутність кримінального минулого.
Напрямки бізнесу:
- крафтове виробництво;
- сервісні послуги.
Грант не можна направляти на заробітну плату, оренду чи ремонти.
Як зареєструватися на виплати
В рамках дії проєкту, заявки приймають від жінок зі статусом ВПО, які проживають у вищевказаних областях. При цьому пріоритет нададуть жінкам, які є головою родини через воєнну службу чоловіка, його поранення, перебування у полоні чи загибель.
Необхідно заповнити анкету та дізнатися деталі за наступним посиланням.
Реєстрація триває до 12 липня 2024 року.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляють про можливість реєстрації у грантовій програмі, покликаній підтримати ініціативи внутрішньо переміщених осіб (ВПО). У її рамках можна одержати до 70 тис. грн.
Також ми писали, що Міжнародна організація з міграції надає українцям змогу отримати від 7 тис. доларів. Участь у грантовій програмі може взяти український мікро- та малий бізнес.
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