Грошова допомога для переселенців — українці можуть отримати 3 тис. євро

Євровалюта в руках. Фото: Unsplush

В Україні громадяни можуть отримати 3 тис. євро на втілення бізнес-ідей. Проєкт допомоги заохочує до подачі заявок жінок зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО), що проживають у західних регіонах.

Про це повідомляє Help-Ukraine.

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Як зазначається, реалізує проєкт "Підвищення стійкості громад в західних областях України відокремлений" Підрозділ Help-Hilfe zur Selbsthilfe_Ukraine. Серед проєктів — надання грантів для підтримки мікробізнесу.

Зокрема, проєкт має намір підтримати підприємців, у яких є реалістичні та стійкі бізнес-ідеї, покликані відновити чи розвинути свою економічну діяльність.

Мікрогрант передбачає цільову благодійну допомогу на купівлю обладнання та матеріалів, загальною сумою 3 тис. євро.

Серед критеріїв відбору на участь в грантовій програмі допомоги:

статус ВПО від 24 лютого 2022 року, нинішнє місце проживання та ведення госпдіяльності — Закарпатська, Івано-Франківська, Волинська або Львівська область;

бізнес зареєстрував, належить та керується заявником на допомогу, громадянин України (більше 18 років);

грантову підтримку можна витратити на обладнання/матеріали. Частка матеріалів не повинна перевищувати 20% від сукупної суми;

відсутність кримінального минулого.

Напрямки бізнесу:

крафтове виробництво;

сервісні послуги.

Грант не можна направляти на заробітну плату, оренду чи ремонти.

Як зареєструватися на виплати

В рамках дії проєкту, заявки приймають від жінок зі статусом ВПО, які проживають у вищевказаних областях. При цьому пріоритет нададуть жінкам, які є головою родини через воєнну службу чоловіка, його поранення, перебування у полоні чи загибель.

Необхідно заповнити анкету та дізнатися деталі за наступним посиланням.

Реєстрація триває до 12 липня 2024 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляють про можливість реєстрації у грантовій програмі, покликаній підтримати ініціативи внутрішньо переміщених осіб (ВПО). У її рамках можна одержати до 70 тис. грн.

Також ми писали, що Міжнародна організація з міграції надає українцям змогу отримати від 7 тис. доларів. Участь у грантовій програмі може взяти український мікро- та малий бізнес.