Деньги на ремонт дома — как получить помощь от МОМ

Поврежденный от обстрела дом. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине жители прифронтовых регионов могут получить ваучеры на ремонт домов, поврежденных обстрелами. Деньги предоставит Международная организация по миграции (МОМ).

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Читайте также:

Как принять участие в программе

Как отметили в Минреинтеграции, программу материальной помощи на немедленный ремонт жилья, поврежденного в результате обстрелов, начала осуществлять Международная организация по миграции при поддержке Европейского Союза (ЕС).

Программа, призванная помочь гражданам оперативно восстановить поврежденные от атак дома, продлится до августа текущего года.

Получить средства могут граждане, проживающие в следующих областях:

Харьковская;

Сумская;

Днепропетровская;

Николаевская;

Одесская;

Запорожская.

Как получить ваучеры и условия использования

Гражданам нужно зафиксировать факт повреждения домов и обратиться к местным властям.

По результату одобрения заявки они получат SMS-сообщение, где будут указаны детали программы и инструкция по использованию предоставленного ваучера.

Деньги будет позволено потратить на:

OSB-плиты;

пеноизоляционные материалы;

ручные неэлектрические инструменты (ножи/пилы/молотки);

пленки/тенты/брезент.

Детали программы доступны по бесплатному номеру МОМ:

0 800 215 015.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине граждане могут получить 3 тыс. евро на воплощение бизнес-идей. Проект помощи поощряет подачу заявок женщин со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), проживающих в западных регионах.

Также несколько категорий граждан в конце лета 2024 года получат денежную помощь. Выплаты будут посвящены Дню Независимости, который отмечается 24 августа.