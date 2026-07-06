Виплати до Дня Незалежності до 3 100 грн: у ПФУ уточнили важливі нюанси

Жінка у вишиванці, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили деякі особливості у питанні нарахування одноразової грошової допомоги з нагоди Дня Незалежності України. Йдеться про виплати для низки категорій громадян у розмірі від 450 до 3 100 грн у серпні 2026 року.

Про це йдеться у роз'ясненні ПФУ, передають Новини.LIVE.

Особливості нарахування виплати до Дня Незалежності у 2026 році

Як зазначили у фонді, у багатьох отримувачів держдопомоги може виникнути питання, чи не скоротиться через надходження одноразової виплати з нагоди Дня Незалежності України розмір базової соціальної допомоги, адже за правилами, деякі виплати можуть вважатися "доходом", від якого залежатиме право на основну виплату.

У Пенсійному фонді пояснили, що для тих, хто має право на виплати "до 24 серпня", нічого не зміниться у питанні базової соцдопомоги. Там наголосили, що така виплата належить до тих, що не враховують до середньомісячного сукупного доходу родини, який беруть до уваги під час розрахунку такого виду держпідтримки.

"Згідно з пунктом 7 зазначеного Порядку одноразово отримані протягом одного календарного року виплати не включаються до середньомісячного сукупного доходу сім’ї, в тому числі грошова виплата до Дня Незалежності України", — йдеться у повідомленні.

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Які розміри допомоги передбачені до 24 серпня

У 2026 році допомога до Дня Незалежності, затверджена постановою уряду № 602, передбачена законами "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соцзахисту" і "Про жертви нацистських переслідувань", у 2026 році буде нарахована у такому розмірі:

3 100 грн — для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; 1 000 грн — для учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності, дітей ув'язнених у таборах; 650 грн — для рідних загиблих захисників, вдівцям та вдовам померлих чи загиблих громадян зі статусом учасника бойових дій; 450 грн грн — для учасників війни, колишніх в'язнів концтаборів, примусово вивезених на роботи, дітей партизанів.

Також громадяни, у яких є інвалідність через війну, отримають виплати у наступних розмірах:

для І групи інвалідності — 3 100 грн;

для ІІ групи інвалідності — 2 900 грн;

для ІІІ групи інвалідності — 2 700 грн.

З питанням оформлення виплат громадяни можуть звернутися особисто до сервісних центрів Пенсійного фонду чи Центрів надання адмінпослуг, подати запит дистанційно через портал ПФУ.

Як повідомляли Новини.LIVE, зараз триває процес надання фіндопомоги мешканцм у прифронтовій Сумській області. Вони можуть отримати багатоцільову допомогу у сумі 10 800 грн на одну людину. Зокрема, домогосподарству з п'яти людей нарахують суму у 54 000 грн.

Ще Новини.LIVE повідомляли, хто цього літа може долучитися до програми, що реалізують за фінансової підтримки уряду Сполучених Штатів. У її рамках українців отримають виплати у сумі до 12 300 грн. Долучитися до програми можуть жителі громади Чернігівського регіону чи Шосткинського району регіону, що постраждали від війни.