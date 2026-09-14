Витрати України на війну у 2026 році: $190 млн щодня

Українські військові завдають ударів по російських окупантах. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Вартість одного дня війни для України у 2026 році зросла до близько 190 млн доларів. Ще у 2024 році цей показник оцінювали у 140 млн доларів, тобто за два роки щоденні витрати збільшилися приблизно на 50 млн доларів.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Економічну правду.

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Скільки Україна витрачає на війну

За словами голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолани Підласої, за перші вісім місяців 2026 року видатки на національну безпеку та оборону становили майже 42 млрд доларів без урахування військової допомоги, яка надходить Україні у натуральній формі.

Водночас бюджетні надходження та внутрішні запозичення за цей період дали близько 39 млрд доларів. Таким чином, власних фінансових ресурсів держави вже недостатньо, щоб повністю покрити її частину витрат на оборону.

Підласа зазначила, що цього року Україна почала використовувати міжнародні кошти не лише на цивільні потреби, а й для виплати зарплат військовослужбовцям.

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Зростання щоденних витрат пов'язане одразу з кількома факторами. Серед них — інфляція, збільшення чисельності особового складу Сил оборони, зростання соціальних виплат сім'ям загиблих військовослужбовців та більша потреба у боєприпасах.

За два роки різниця становить близько 50 млн доларів щодня. Якщо умовно перевести нинішні витрати у місячний масштаб, 30 днів війни коштують державі близько 5,7 млрд доларів.

Водночас це не означає, що щодня з бюджету витрачається абсолютно однакова сума. Йдеться про середню оцінку вартості війни.

Україні потрібно ще $27 млрд на оборону

Окремою проблемою залишається фінансування оборони до кінця 2026 року. За словами Підласої, Міністерство оборони заявило про додаткову потребу приблизно у 27 млрд доларів.

Значна частина цих коштів потрібна для закупівлі, розробки та виробництва озброєння і боєприпасів. Зокрема, йдеться про забезпечення можливостей для ударів по російських військових та інфраструктурних об'єктах.

Паралельно Україна втрачає частину доходів через російські атаки на галузі, які формують податкові надходження.

Бюджет втрачає доходи через удари по економіці

За перші вісім місяців 2026 року недонадходження від податку на додану вартість — внутрішнього та імпортного — оцінюються приблизно у 1,35 млрд доларів. Чверть цієї суми припала лише на серпень.

Серед причин називають удари по портовій інфраструктурі, зерновій логістиці та металургійних підприємствах. У результаті держава одночасно стикається з двома проблемами: витрати на оборону зростають, а можливості наповнювати бюджет скорочуються.

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