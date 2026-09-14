Расходы Украины на войну в 2026 году: 190 млн долларов в день

Украинские военные наносят удары по российским оккупантам. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Стоимость одного дня войны для Украины в 2026 году выросла до примерно 190 млн долларов. Еще в 2024 году этот показатель оценивался в 140 млн долларов, то есть за два года ежедневные расходы увеличились примерно на 50 млн долларов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Экономическую правду.

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Сколько Украина тратит на войну

По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксоланы Пидласой, за первые восемь месяцев 2026 года расходы на национальную безопасность и оборону составили почти 42 млрд долларов без учета военной помощи, поступающей Украине в натуральной форме.

В то же время бюджетные поступления и внутренние заимствования за этот период составили около 39 млрд долларов. Таким образом, собственных финансовых ресурсов государства уже недостаточно, чтобы полностью покрыть свою часть расходов на оборону.

Подласа отметила, что в этом году Украина начала использовать международные средства не только на гражданские нужды, но и для выплаты зарплат военнослужащим.

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Почему война стала дороже

Рост ежедневных расходов связан сразу с несколькими факторами. Среди них — инфляция, увеличение численности личного состава Сил обороны, рост социальных выплат семьям погибших военнослужащих и возросшая потребность в боеприпасах.

За два года разница составляет около 50 млн долларов ежедневно. Если условно пересчитать нынешние расходы в месячном масштабе, 30 дней войны обходятся государству примерно в 5,7 млрд долларов.

В то же время это не означает, что ежедневно из бюджета расходуется абсолютно одинаковая сумма. Речь идет о средней оценке стоимости войны.

Украине нужно еще $27 млрд на оборону

Отдельной проблемой остается финансирование обороны до конца 2026 года. По словам Пидласой, Министерство обороны заявило о дополнительной потребности примерно в 27 млрд долларов.

Значительная часть этих средств необходима для закупки, разработки и производства вооружения и боеприпасов. В частности, речь идет об обеспечении возможностей для нанесения ударов по российским военным и инфраструктурным объектам.

Параллельно Украина теряет часть доходов из-за российских атак на отрасли, формирующие налоговые поступления.

Бюджет теряет доходы из-за ударов по экономике

За первые восемь месяцев 2026 года недопоступления от налога на добавленную стоимость — внутреннего и импортного — оцениваются примерно в 1,35 млрд долларов. Четверть этой суммы пришлась только на август.

Среди причин называют удары по портовой инфраструктуре, зерновой логистике и металлургическим предприятиям. В результате государство одновременно сталкивается с двумя проблемами: расходы на оборону растут, а возможности наполнять бюджет сокращаются.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что выгоднее выбрать перед отопительным сезоном — субсидию или утепление жилья. Стоимость утепления может составлять десятки тысяч гривен, однако после ремонта расходы на отопление потенциально уменьшаются. В то же время субсидия позволяет снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет без крупных единовременных затрат.

Также Новини.LIVE рассказывали, стоит ли украинцам ждать индексации зарплат в октябре. По данным Госстата, индекс инфляции за август составил 100,1%, поэтому сумма индексации в октябре не изменится. Для работников, у которых базовым месяцем является январь, она останется на уровне 139,8 грн.