Газ у ЄС стрімко дешевшає — як змінились ціни у 2023 році

Вартість газу у ЄС — як змінились ціни за останній рік
У країнах Європи вартість природного газу за останній рік знизилась у 2,5 раза. Зараз ресурс коштує 30 євро за МВт-год.
Про це повідомляє видання АРА.
Ціна на газ на ринку Європи
Як зазначається, ціна на природний газ в Європі знизилася на 49 євро МВт-год, адже на початку минулого року перебувала на позначці 79 євро за МВт-год.
Хоч загострення на Близькому Сході призвело до того, що в жовтні 2023 року ціна підскочила до 50 євро, однак це не завадило надалі продовжити тренд на зниження.
"На початку 2023 року МВт-год коштувала 79 євро. 15 січня ціна на газ опустилася нижче позначки 30 євро за МВт-год, вперше за майже п'ять місяців", — пише видання.
Зокрема, на Амстердамській біржі еталонний ф'ючерсний контракт TTF з постачанням через місяць втратив ще близько 8%, опускавшись до 29,29 євро.
За словами експертів, зараз спостерігається порівняно висока пропозиція після того, як багато країн замінили російський ресурс на імпорт скрапленого природного газу з інших куточків світу. Окрім того, така цінова ситуація стала можливою завдяки спорудженню нових терміналів на німецькому узбережжі.
Динаміка цін на природний газ на газовому хабі TTF
Вартість газу на ринку України
Варто зауважити, що, за інформацією Міністерства економіки, в Україні фактична вартість реалізації газу, зокрема за листопад 2023-го, становила 14,38 тис. грн за одну тисячу кубометрів без ПДВ, тобто приблизно 34 євро за МВт-год. Цей показник на 5,4% менший, аніж було місяцем раніше.
Що ще варто знати
Нагадаємо, Кабінет міністрів має намір ухвалити важливе рішення щодо тарифів взимку. Йдеться про компенсацію для підприємств теплопостачання різниці в тарифах на тепло для стабільного проходження опалювального сезону.
Також ми писали, що у 2024 році українські споживачі природного газу почнуть отримувати платіжки за утримання газової мережі в будинку. Відомо, скільки доведеться платити мешканцям багатоповерхівок.
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