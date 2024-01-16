Газ у ЄС стрімко дешевшає — як змінились ціни у 2023 році

Газова плита. Фото: Unplush

У країнах Європи вартість природного газу за останній рік знизилась у 2,5 раза. Зараз ресурс коштує 30 євро за МВт-год.

Про це повідомляє видання АРА.

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Ціна на газ на ринку Європи

Як зазначається, ціна на природний газ в Європі знизилася на 49 євро МВт-год, адже на початку минулого року перебувала на позначці 79 євро за МВт-год.

Хоч загострення на Близькому Сході призвело до того, що в жовтні 2023 року ціна підскочила до 50 євро, однак це не завадило надалі продовжити тренд на зниження.

"На початку 2023 року МВт-год коштувала 79 євро. 15 січня ціна на газ опустилася нижче позначки 30 євро за МВт-год, вперше за майже п'ять місяців", — пише видання.

Зокрема, на Амстердамській біржі еталонний ф'ючерсний контракт TTF з постачанням через місяць втратив ще близько 8%, опускавшись до 29,29 євро.

За словами експертів, зараз спостерігається порівняно висока пропозиція після того, як багато країн замінили російський ресурс на імпорт скрапленого природного газу з інших куточків світу. Окрім того, така цінова ситуація стала можливою завдяки спорудженню нових терміналів на німецькому узбережжі.

Динаміка цін на природний газ на газовому хабі TTF

Джерело: Minfin

Вартість газу на ринку України

Варто зауважити, що, за інформацією Міністерства економіки, в Україні фактична вартість реалізації газу, зокрема за листопад 2023-го, становила 14,38 тис. грн за одну тисячу кубометрів без ПДВ, тобто приблизно 34 євро за МВт-год. Цей показник на 5,4% менший, аніж було місяцем раніше.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Кабінет міністрів має намір ухвалити важливе рішення щодо тарифів взимку. Йдеться про компенсацію для підприємств теплопостачання різниці в тарифах на тепло для стабільного проходження опалювального сезону.

Також ми писали, що у 2024 році українські споживачі природного газу почнуть отримувати платіжки за утримання газової мережі в будинку. Відомо, скільки доведеться платити мешканцям багатоповерхівок.