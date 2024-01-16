Газ в ЕС стремительно дешевеет — как изменились цены в 2023 году

Газовая плита. Фото: Unplush

В странах Европы стоимость природного газа за последний год снизилась в 2,5 раза. Сейчас ресурс стоит 30 евро за МВт-час.

Об этом сообщает издание АРА.

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Цена на газ на рынке Европы

Как отмечается, цена на природный газ в Европе снизилась на 49 евро МВт-ч, ведь в начале прошлого года находилась на отметке 79 евро за МВт-ч.

Хотя обострение на Ближнем Востоке привело к тому, что в октябре 2023-го цена подскочила до 50 евро, однако это не помешало в дальнейшем продолжить тренд на снижение.

"В начале 2023 года МВт-ч стоил 79 евро. 15 января цена на газ опустилась ниже отметки 30 евро за МВт-ч, впервые за почти пять месяцев", — пишет издание.

В частности, на Амстердамской бирже эталонный фьючерсный контракт TTF со снабжением через месяц потерял еще около 8%, опускаясь до 29,29 евро.

По словам экспертов, сейчас наблюдается сравнительно высокое предложение после того, как многие страны заменили российский ресурс импортом сжиженного природного газа из других уголков мира. Кроме того, такая ценовая ситуация стала возможной благодаря строительству новых терминалов на немецком побережье.

Динамика цен на газ на газовом хабе TTF

Источник: Minfin

Стоимость газа на рынке Украины

Следует отметить, что по информации Министерства экономики, в Украине фактическая стоимость реализации газа, в частности, за ноябрь 2023-го составила 14,38 тыс. грн. за одну тысячу кубометров без НДС, то есть примерно 34 евро за МВт-час. Этот показатель на 5,4% меньше, чем был месяцем ранее.

Что еще стоит знать

Напомним, Кабинет министров намерен принять важное решение по тарифам зимой. Речь идет о компенсации для предприятий теплоснабжения разницы в тарифах на тепло для стабильного прохождения отопительного сезона.

Также мы писали, что в 2024 году украинские потребители начнут получать платежки за содержание газовой сети в доме. Известно, сколько придется платить жильцам многоэтажек.