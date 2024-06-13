Цены на газ в июне — каких сумм ждать в платежках

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В июне 2024 года украинцам начислят платежи за потребление природного газа на уровне предыдущего месяца. Об этом свидетельствуют обновленные цены на голубое топливо, обнародованные украинскими газопоставщиками.

О таких данных сообщает "ГазПравда".

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Тарифы на газ от разных компаний на июнь

Судя по цифрам, украинцы будут платить за природный газ, который использовали в июне, по старым тарифам. Газопоставщики решили не пересматривать цены на энергоресурс, однако они разнятся в регионах. Несмотря на это, большинство украинцев будет платить за один кубический метр газа 7,96 грн.

Поскольку львиную долю бытовых потребителей (98% или 12 миллионов домохозяйств) обслуживает ГК "Нафтогаз Украины". Компания сохранила стоимость на уровне 7,96 грн за кубометр.

"Как и в два предыдущих сезона стоимость газа для населения не вырастет. Свои годовые предложения газоснабжающие компании не изменили. В зависимости от поставщика, стоимость кубометра голубого топлива будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн", — пишут аналитики издания.

Такого уровня тарифы будут действовать, по меньшей мере, до конца апреля следующего года. Два небольших газопоставщика, "Эру Людям" и "Галнефтегаз" на своих порталах в качестве конечной даты действия годового тарифа указали август 2024 года, поэтому цена может измениться.

"Эру Людям" — 7,70 грн;

"Энерджи Трейд Груп" — 7,799 грн;

"Нафтогаз Украины" — 7,96 грн;

"Тернопольоблгаз Сбыт" — 7,96 грн;

"Прикарпат Энерго Трейд" — 7,98 грн;

"Полтавагаз Сбыт" — 7,99 грн;

"Галнефтегаз" — 7,99 грн;

"Львовэнергосбыт" — 8,20 грн;

"Киевские энергетические услуги" — 8,46;

"Днепровские энергетические услуги" — 8,46 грн;

"Аскания Энерджи" — 9,95 грн;

"Ритейл Сервис" — 9,99 грн.

Тарифы на газ. Источник: ГазПравда

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине может возрасти цена на водоснабжение и водоотвод в 2024 году. Стоимость этой услуги не пересматривалась несколько лет, хотя на этом настаивают водоканалы.

Также мы писали, что в Государственной службе статистики обнародовали уровень роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Украине. Стоимость повысилась с мая 2023 по май 2024 года на 13%.