Курс долара, євро та злотого сьогодні, 1 листопада

Вартість долара, євро та злотого сьогодні — НБУ змінив курс
Курс валют сьогодні, 1 листопада, за даними НБУ знову змінюється. Тепер долар дешевшає, а євро та злотий зростають, хоча ще декілька днів тому було навпаки.
Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.
Курс НБУ на сьогодні
Національний банк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:
- долар — 41,21 грн (-0,06);
- євро — 44,84 грн (+0,21);
- злотий — 10,30 грн (+0,03).
Курс обміну валют на сьогодні
Згідно з аналізом сайту Kurs, в обмінниках курс іноземних валют наступний. У купівлі долар в середньому коштує 41,09 грн (-0,04), у продажу — 41,54 грн (-0,05). Вартість євро в купівлі становить 44,55 грн (+0,03), а в продажу — 45,19 грн (+0,02).
ПриватБанк купує долар за 40,95 грн (0,00), продає — за 41,55 грн (0,00). Своєю чергою долар під час покупки в Райффайзен Банку коштує 41,10 грн (-0,05), а під час продажу — 41,45 грн (-0,05). Натомість Ощадбанк купує валюту за 41,15 грн (0,00), продає — за 41,60 грн (0,00).
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Прогноз щодо ринку валют
Нагадаємо, що в Україні у листопаді 2024 року очікується поступове зростання курсу долара США. Вартість американської валюти наближатиметься до максимального показника, закладеного в державному бюджеті на поточний рік. За прогнозом представника "Глобус Банку" Тараса Лєсового, вартість валюти почне поволі зростати у напрямку показника 42 гривень.
Також ми писали, що нещодавно міжнародний валютний фонд (МВФ) оприлюднив нові прогнози щодо світової економіки. У наступному році середньорічний курс гривні до долара в Україні, за оцінками фонду, становитиме 45,0 грн за долар. Водночас, в 2029 році очікується, що вартість долара досягне 51,7 грн.
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