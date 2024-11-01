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Вартість долара, євро та злотого сьогодні — НБУ змінив курс

1 листопада 2024 06:50
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Курс долара, євро та злотого сьогодні, 1 листопада
Люди біля пункту обміну валют. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Курс валют сьогодні, 1 листопада, за даними НБУ знову змінюється. Тепер долар дешевшає, а євро та злотий зростають, хоча ще декілька днів тому було навпаки. 

Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.

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Курс НБУ на сьогодні

Національний банк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 41,21 грн (-0,06);
  • євро — 44,84 грн (+0,21);
  • злотий — 10,30 грн (+0,03).

Курс обміну валют на сьогодні

Вартість долара, євро та злотого сьогодні — НБУ змінив курс - фото 1
Динаміка курсу долара та євро. Скриншот із сайту НБУ

Згідно з аналізом сайту Kurs, в обмінниках курс іноземних валют наступний. У купівлі долар в середньому коштує 41,09 грн (-0,04), у продажу — 41,54 грн (-0,05). Вартість євро в купівлі становить 44,55 грн (+0,03), а в продажу — 45,19 грн (+0,02).

ПриватБанк купує долар за 40,95 грн (0,00), продає — за 41,55 грн (0,00). Своєю чергою долар під час покупки в Райффайзен Банку коштує 41,10 грн (-0,05), а під час продажу — 41,45 грн (-0,05). Натомість Ощадбанк купує валюту за 41,15 грн (0,00), продає — за 41,60 грн (0,00).

Вартість долара, євро та злотого сьогодні — НБУ змінив курс - фото 2
Середньозважений готівковий курс валют у банках та пунктах обміну. Скриншот із сайту Minfin

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Прогноз щодо ринку валют

Нагадаємо, що в Україні у листопаді 2024 року очікується поступове зростання курсу долара США. Вартість американської валюти наближатиметься до максимального показника, закладеного в державному бюджеті на поточний рік. За прогнозом представника "Глобус Банку" Тараса Лєсового, вартість валюти почне поволі зростати у напрямку показника 42 гривень.

Також ми писали, що нещодавно міжнародний валютний фонд (МВФ) оприлюднив нові прогнози щодо світової економіки. У наступному році середньорічний курс гривні до долара в Україні, за оцінками фонду, становитиме 45,0 грн за долар. Водночас, в 2029 році очікується, що вартість долара досягне 51,7 грн.

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