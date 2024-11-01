Курс доллара, евро и злотого сегодня, 1 ноября

Люди возле пункта обмена валют. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс валют сегодня, 1 ноября, по данным НБУ снова меняется. Теперь доллар дешевеет, а евро и злотый растут, хотя несколько дней назад было наоборот.

Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.

Читайте также:

Курс НБУ на сегодня

Национальный банк установил официальные курсы иностранных валют на следующем уровне:

доллар — 41,21 грн (-0,06);

евро — 44,84 грн (+0,21);

злотый — 10,30 грн (+0,03).

Курс обмена валют на сегодня

Динамика курса доллара и евро. Скриншот с сайта НБУ

Согласно анализу сайта Kurs, в обменниках курс иностранных валют следующий.При покупке доллар в среднем стоит 41,09 грн (-0,04), при продаже — 41,54 грн (-0,05). Стоимость евро при покупке составляет 44,55 грн (+0,03), при продаже — 45,19 грн (+0,02).

ПриватБанк покупает доллар за 40,95 грн (0,00), продает — за 41,55 грн (0,00). В свою очередь доллар при покупке в Райффайзен Банке стоит 41,10 грн (-0,05), а при продаже — 41,45 грн (-0,05). Ощадбанк покупает валюту за 41,15 грн (0,00), продает — за 41,60 грн (0,00).

Средневзвешенный наличный курс валют в банках и обменных пунктах. Скриншот с сайта Minfin

Конвертер валют

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Прогноз по рынку валют

Напомним, что в Украине в ноябре 2024 года ожидается постепенный рост курса доллара США. Стоимость американской валюты приближается к максимальному показателю, заложенному в государственном бюджете на текущий год. По прогнозу представителя "Глобус Банка" Тараса Лесового, стоимость валюты начнет постепенно расти в направлении показателя 42 гривен.

Также мы писали, что недавно международный валютный фонд (МВФ) обнародовал новые прогнозы мировой экономики. В следующем году среднегодовой курс гривны по отношению к доллару в Украине, по оценкам фонда, составит 45,0 грн за доллар. В то же время, в 2029 году ожидается, что стоимость доллара достигнет 51,7 грн.