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Стоимость доллара, евро и злотого сегодня — НБУ изменил курс

1 ноября 2024 06:50
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Курс доллара, евро и злотого сегодня, 1 ноября
Люди возле пункта обмена валют. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Курс валют сегодня, 1 ноября, по данным НБУ снова меняется. Теперь доллар дешевеет, а евро и злотый растут, хотя несколько дней назад было наоборот.

Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.

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Курс НБУ на сегодня

Национальный банк установил официальные курсы иностранных валют на следующем уровне:

  • доллар — 41,21 грн (-0,06);
  • евро — 44,84 грн (+0,21);
  • злотый — 10,30 грн (+0,03).

Курс обмена валют на сегодня

Стоимость доллара, евро и злотого сегодня — НБУ изменил курс - фото 1
Динамика курса доллара и евро. Скриншот с сайта НБУ

Согласно анализу сайта Kurs, в обменниках курс иностранных валют следующий.При покупке доллар в среднем стоит 41,09 грн (-0,04), при продаже — 41,54 грн (-0,05). Стоимость евро при покупке составляет 44,55 грн (+0,03), при продаже — 45,19 грн (+0,02).

ПриватБанк покупает доллар за 40,95 грн (0,00), продает — за 41,55 грн (0,00). В свою очередь доллар при покупке в Райффайзен Банке стоит 41,10 грн (-0,05), а при продаже — 41,45 грн (-0,05). Ощадбанк покупает валюту за 41,15 грн (0,00), продает — за 41,60 грн (0,00).

Стоимость доллара, евро и злотого сегодня — НБУ изменил курс - фото 2
Средневзвешенный наличный курс валют в банках и обменных пунктах. Скриншот с сайта Minfin

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Прогноз по рынку валют

Напомним, что в Украине в ноябре 2024 года ожидается постепенный рост курса доллара США. Стоимость американской валюты приближается к максимальному показателю, заложенному в государственном бюджете на текущий год. По прогнозу представителя "Глобус Банка" Тараса Лесового, стоимость валюты начнет постепенно расти в направлении показателя 42 гривен.

Также мы писали, что недавно международный валютный фонд (МВФ) обнародовал новые прогнозы мировой экономики. В следующем году среднегодовой курс гривны по отношению к доллару в Украине, по оценкам фонда, составит 45,0 грн за доллар. В то же время, в 2029 году ожидается, что стоимость доллара достигнет 51,7 грн.

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