Криптотрейдер Питер Брандт заявил, что биткоин будет стоить от 130 тысяч долларов до 150 тысяч долларов

Питер Брандт на фоне монеты биткоин. Фото иллюстративное: getblock.net

Биткоин будет стоить от 130 тысяч долларов до 150 тысяч долларов. Это произойдет, если цена первой криптовалюты будет подражать траектории прошлых бычьих циклов после халвинга.

Об этом говорится в отчете генерального директора компании Factor, трейдера и аналитика Питера Брандта за 2 июня.

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Брандт отметил, что количество недель от начала каждого цикла бычьего рынка (самое низкое значение после падения более чем на 75%) до дат халвинга почти равно количеству недель от дат халвинга до следующих максимумов бычьего рынка. Эксперт опубликовал диаграмму, на которой указаны эти изменения, и подчеркнул, что в случае сохранения такой последовательности следующий максимум цикла бычьего рынка должен состояться в конце августа или начале сентября 2025 года. X на графике обозначает вероятную высокую дату и уровень цены.

Диаграмма изменений на бычьем рынке

"Насколько высоко может подняться биткоин в этом бычьем цикле? Ни один метод анализа не является надежным, но следует отметить, что максимумы прошлых бычьих рынков достаточно хорошо согласуются с перевернутой параболической кривой. Если эта тенденция также сохранится, максимум этого бычьего рыночного цикла может быть в диапазоне от 130 тысяч долларов до 150 тысяч долларов", — подытожил Брандт.

Напомним, генеральный директор компании JAN3, которая занимается ускорением внедрения биткоина путем развития инфраструктуры и финансовых услуг, Самсон Моу заявил, что в будущем биткоин подорожает до миллиона долларов.

Также мы писали о том, что из-за хакерских атак известная японская криптовалютная биржа DMM Bitcoin потеряла более 4 400 BTC, то есть около 305 миллионов долларов.