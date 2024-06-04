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Стоимость биткоина вырастет по меньшей мере вдвое — прогноз криптотрейдера

4 июня 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Криптотрейдер Питер Брандт заявил, что биткоин будет стоить от 130 тысяч долларов до 150 тысяч долларов
Питер Брандт на фоне монеты биткоин. Фото иллюстративное: getblock.net
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Биткоин будет стоить от 130 тысяч долларов до 150 тысяч долларов. Это произойдет, если цена первой криптовалюты будет подражать траектории прошлых бычьих циклов после халвинга.

Об этом говорится в отчете генерального директора компании Factor, трейдера и аналитика Питера Брандта за 2 июня.

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Брандт отметил, что количество недель от начала каждого цикла бычьего рынка (самое низкое значение после падения более чем на 75%) до дат халвинга почти равно количеству недель от дат халвинга до следующих максимумов бычьего рынка. Эксперт опубликовал диаграмму, на которой указаны эти изменения, и подчеркнул, что в случае сохранения такой последовательности следующий максимум цикла бычьего рынка должен состояться в конце августа или начале сентября 2025 года. X на графике обозначает вероятную высокую дату и уровень цены.

Стоимость биткоина вырастет по меньшей мере вдвое — прогноз криптотрейдера - фото 1
Диаграмма изменений на бычьем рынке

"Насколько высоко может подняться биткоин в этом бычьем цикле? Ни один метод анализа не является надежным, но следует отметить, что максимумы прошлых бычьих рынков достаточно хорошо согласуются с перевернутой параболической кривой. Если эта тенденция также сохранится, максимум этого бычьего рыночного цикла может быть в диапазоне от 130 тысяч долларов до 150 тысяч долларов", — подытожил Брандт.

Напомним, генеральный директор компании JAN3, которая занимается ускорением внедрения биткоина путем развития инфраструктуры и финансовых услуг, Самсон Моу заявил, что в будущем биткоин подорожает до миллиона долларов.

Также мы писали о том, что из-за хакерских атак известная японская криптовалютная биржа DMM Bitcoin потеряла более 4 400 BTC, то есть около 305 миллионов долларов.

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