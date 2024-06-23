Здорожчання біткоїна — на скільки підвищаться ціни на крипту до кінця 2024 року

Генеральний директор Binance Річард Тенг. Фото: binance.com

Генеральний директор біржі Binance Річард Тенг сказав, що до кінця 2024 року ціна біткоїна може значно зрости. Його прогноз базується на постійному високому попиті в умовах скорочення пропозиції на ринку.

Про це Тенг сказав в інтерв’ю Bankless.

Читайте також:

Як зміняться ціни на біток

СЕО Binance розповів про те, на якій стадії четвертого циклу перебуває крипторинок зараз і чого варто чекати в майбутньому.

"Я думаю, що ми перебуваємо на самому початку цього "бичачого" циклу. Минулий рік був відверто невдалим, і ми все ще відчуваємо його наслідки. Але водночас у цьому циклі є певні відмінності. Одна з них — біткоїн оновив історичний максимум ще до халвінга", — сказав Тенг.

Він зазначив, що не очікував такого розвитку подій. Тому, на його думку, біткоїн повторно поб'є історичний максимум до кінця 2024 року, досягнувши рівня в 80 000 доларів.

За висловами Тенга, наступний рік обіцяє бути ще успішнішим для крипторинку загалом і біткоїна зокрема, завдяки сприятливішим макроекономічним умовам. Прогнозована ним ціна біткоїна на 2025 рік становить 120 000 доларів. Він зауважив, що не очікував такого швидкого прийняття спотових ETF на базі активу, що призвело до різкого зростання попиту від інституційних інвесторів та збільшення ціни криптовалюти.

Скільки коштує біткоїн зараз

Станом на 23 червня вартість біткоїна становить 64 349 доларів. Це майже 2 млн 598 тис. гривень. Тобто, якщо прогноз Тенга справдиться, то до кінця 2024 року ціна на біткоїн становитиме близько 3 млн 230 тис. гривень.

Ціна на біткоїн станом на 23 червня 2024 року. Джерело: скриншот

Що ще варто знати

Нагадаємо, аналітики американської компанії Bernstein прогнозують біткоїну золоті гори. Фахівці вважають, що вже до кінця 2025 року найвідоміша криптовалюта сягне позначки в 200 тисяч доларів, а менш ніж через 10 років — до 1 мільйона доларів.

Ми також писали, що, за словами керівника відділу досліджень цифрових активів Standard Chartered Джеффа Кендріка, якщо Дональд Трамп здобуде перемогу на майбутніх президентських виборах у США, криптовалюта подорожчає. Курс біткоїна може зрости до 150 тисяч доларів.