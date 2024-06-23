Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Вартість біткоїна зростає — гендиректор Binance назвав ціну на крипту до кінця року arrow

Вартість біткоїна зростає — гендиректор Binance назвав ціну на крипту до кінця року

23 червня 2024 12:19
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Здорожчання біткоїна — на скільки підвищаться ціни на крипту до кінця 2024 року
Генеральний директор Binance Річард Тенг. Фото: binance.com
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Генеральний директор біржі Binance Річард Тенг сказав, що до кінця 2024 року ціна біткоїна може значно зрости. Його прогноз базується на постійному високому попиті в умовах скорочення пропозиції на ринку.

Про це Тенг сказав в інтерв’ю Bankless.

Читайте також:

Як зміняться ціни на біток

СЕО Binance розповів про те, на якій стадії четвертого циклу перебуває крипторинок зараз і чого варто чекати в майбутньому.

"Я думаю, що ми перебуваємо на самому початку цього "бичачого" циклу. Минулий рік був відверто невдалим, і ми все ще відчуваємо його наслідки. Але водночас у цьому циклі є певні відмінності. Одна з них — біткоїн оновив історичний максимум ще до халвінга", — сказав Тенг.

Він зазначив, що не очікував такого розвитку подій. Тому, на його думку, біткоїн повторно поб'є історичний максимум до кінця 2024 року, досягнувши рівня в 80 000 доларів.

За висловами Тенга, наступний рік обіцяє бути ще успішнішим для крипторинку загалом і біткоїна зокрема, завдяки сприятливішим макроекономічним умовам. Прогнозована ним ціна біткоїна на 2025 рік становить 120 000 доларів. Він зауважив, що не очікував такого швидкого прийняття спотових ETF на базі активу, що призвело до різкого зростання попиту від інституційних інвесторів та збільшення ціни криптовалюти.

Скільки коштує біткоїн зараз

Станом на 23 червня вартість біткоїна становить 64 349 доларів. Це майже 2 млн 598 тис. гривень. Тобто, якщо прогноз Тенга справдиться, то до кінця 2024 року ціна на біткоїн становитиме близько 3 млн 230 тис. гривень.

Скільки коштує біткоїн у червні
Ціна на біткоїн станом на 23 червня 2024 року. Джерело: скриншот

Що ще варто знати

Нагадаємо, аналітики американської компанії Bernstein прогнозують біткоїну золоті гори. Фахівці вважають, що вже до кінця 2025 року найвідоміша криптовалюта сягне позначки в 200 тисяч доларів, а менш ніж через 10 років — до 1 мільйона доларів. 

Ми також писали, що, за словами керівника відділу досліджень цифрових активів Standard Chartered Джеффа Кендріка, якщо Дональд Трамп здобуде перемогу на майбутніх президентських виборах у США, криптовалюта подорожчає. Курс біткоїна може зрости до 150 тисяч доларів.

біткоін
криптовалюта
гроші
ціни
біткоїн

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони