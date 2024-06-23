Подорожание биткоина — на сколько повысятся цены на крипту к концу 2024 года

Генеральный директор Binance Ричард Тенг. Фото: binance.com

Генеральный директор биржи Binance Ричард Тенг сказал, что к концу 2024 года цена биткоина может значительно возрасти. Его прогноз основан на постоянном высоком спросе в условиях сокращения предложения на рынке.

Об этом Тенг сказал в интервью Bankless.

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СЕО Binance рассказал о том, на какой стадии четвертого цикла находится крипторынок сейчас и чего следует ожидать в будущем.

"Я думаю, что мы находимся в самом начале этого "бычьего" цикла. Прошлый год был откровенно неудачным, и мы все еще ощущаем его последствия. Но в то же время в этом цикле есть определенные отличия. Одно из них — биткоин обновил исторический максимум еще до халвинга", — сказал Тенг.

Он отметил, что не ожидал такого развития событий. Поэтому, по его мнению, биткоин повторно побьет исторический максимум к концу 2024 года, достигнув уровня в 80 000 долларов.

По словам Тенга, следующий год обещает быть еще более успешным для крипторынка в целом и биткоина в частности, благодаря более благоприятным макроэкономическим условиям. Прогнозируемая им цена биткоина на 2025 год составляет 120 000 долларов. Он отметил, что не ожидал столь быстрого принятия спотовых ETF на базе актива, что привело к резкому росту спроса от институциональных инвесторов и увеличению цены криптовалюты.

Сколько стоит биткоин сейчас

По состоянию на 23 июня стоимость биткоина составляет 64 349 долларов. Это почти 2 млн 598 тыс. гривен. То есть, если прогноз Тенга сбудется, то к концу 2024 года цена на биткоин составлять около 3 млн 230 тыс. гривен.

Цена на биткоин по состоянию на 23 июня 2024 года. Источник: скриншот

Что еще стоит знать

Напомним, аналитики американской компании Bernstein прогнозируют биткоину золотые горы. Специалисты считают, что уже к концу 2025 года самая известная криптовалюта достигнет отметки в 200 тысяч долларов, а менее чем через 10 лет — 1 миллиона долларов.

Мы также писали, что, по словам руководителя отдела исследований цифровых активов Standard Chartered Джеффа Кендрика, если Дональд Трамп одержит победу на предстоящих президентских выборах в США, криптовалюта подорожает. Курс биткоина может возрасти до 150 тысяч долларов.