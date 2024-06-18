Ціна біткоїна виросте до 1 мільйона доларів — прогноз від Bernstein

Монета біткоїн на тлі свого росту. Ілюстративне фото: Unsplash

Аналітики американської компанії Bernstein прогнозують біткоїну золоті гори. Фахівці вважають, що вже до кінця 2025 року найвідоміша криптовалюта сягне позначки в 200 тисяч доларів, а менш ніж через 10 років — до 1 мільйона доларів.

Про це повідомляє Bitcoin Magazine у п'ятницю, 14 червня.

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Прогнози росту біткоїна від Bernstein

За даними аналітиків, вже до 2023 року біткоїн виросте до 1 мільйона доларів. Вони пояснюють це високим попитом на спотові біткоїн-ETF та обмеженою пропозицією в майбутньому.

Також аналітики наголосили на впливі засновника американської технологічної компанії MicroStrategy Майкла Сейлора, завдяки якому зростає популярність біткоїна. Так, він став асоціюватися з першою криптовалютою, а його компанія є провідною в купівлі біткоїнів.

"MicroStrategy позиціює себе як компанія з активною біткоїн-стратегією, з використанням позикового капіталу проти пасивних спотових біржових фондів (ETF). За останні чотири роки активна стратегія компанії призвела до зростання ціни біткоїна", — зазначили аналітики.

Вони додали, що впевненості прогнозам надає й те, що такі установи, як BlackRock і Fidelity починають прихильніше ставитися до криптовалюти й інвестувати. Bernstein зазначає, що припливи в ці регульовані інструменти сприяють швидкому зростанню ціни біткоїна.

Перспективи купівлі біткоїна

Нагадаємо, Майк Сейлор заявив, що треба не вичікувати, а купувати біткоїн просто зараз, бо в майбутньому перша криптовалюта може коштувати астрономічних сум. Водночас генеральний директор компанії Tether Паоло Ардоіно зізнався, що біткоїн серед інших 14 тисяч криптовалют найбільш унікальний і в ньому він впевнений найбільше.

Додамо, що генеральний директор криптовалютного кастодіального сервісу BitGo Майк Белше прогнозує можливе зростання біткоїна вдвічі вже до кінця цього року.