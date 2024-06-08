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Як зміниться вартість біткоїна у разі, якщо президентом США стане Трамп — прогноз аналітика

8 червня 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Аналітик Standard Chartered Джефф Кендрік спрогнозував, скільки коштуватиме біткоїн у разі перемоги Трампа на президентських виборах
Джефф Кендрік на тлі монети біткоїна. Фото: bits.media
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Якщо Дональд Трамп здобуде перемогу на майбутніх президентських виборах у США, криптовалюта подорожчає. Курс біткоїна може зрости до 150 тисяч доларів.

Як повідомило в четвер, 6 червня, видання Bitcoin Magazine, такий прогноз зробив керівник відділу досліджень цифрових активів Standard Chartered Джефф Кендрік.

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Прогноз аналітика

Врахувавши економічні показники та політичні події, що впливають на ринок біткоїна, Кендрик підкреслив, що наступним важливим фактором для вартості першої криптовалюти будуть вибори у США.

"З наближенням виборів у США я очікую, що ціна досягне 100 тисяч доларів, а потім 150 тисяч доларів до кінця року в разі перемоги Трампа", — заявив представник Standard Chartered.

Також Кедрик додав, що біткоїн може досягти нового рекорду та вже наприкінці місяця коштувати до 80 тисяч доларів. Поточний історичний максимум біткоїна, встановлений 14 березня, становить 73 тисячі 770 доларів.

Політичні події впливають на ринок біткоїна. Оскільки в США налічується понад 50 мільйонів власників BTC та інших криптовалют, результат президентських виборів може зіграти вирішальну роль у формуванні майбутнього біткоїнів.

Нагадаємо, на початку травня аналітики банку Standart Chartered прогнозували падіння курсу біткоїна. Вони припускали, що через деякі тенденції на крипторинку і макроекономічні чинники вартість криптовалюти знизиться до 50 тисяч доларів.

Також ми повідомляли про те, що автор книги "Багатий тато, бідний тато", інвестор Роберт Кійосакі припустив, що наприкінці серпня вартість криптовалюти може сягнути 350 тисяч доларів.

криптовалюта
інвестиції
економіка
курс валют
біткоін

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