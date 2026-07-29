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Головна Фінанси Гроші під загрозою: які операції в Ощадбанку у фокусі фінмоніторингу

Гроші під загрозою: які операції в Ощадбанку у фокусі фінмоніторингу

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2026 06:01
В Ощадбанку попередили, які операції загрожують блокуванням та які необхідні документи
Відділення банку, картка та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ощадбанк. Колаж: Новини.LIVE

У державному "Ощадбанку" передбачена перевірка законності операцій, яка дозволяє зупинити відмивання нелегальних грошей та фінансування тероризму у рамках закону щодо фінансового моніторингу. У банку пояснили, які операції найчастіше потрапляють у фокус уваги та які вимагають документи для підтвердження.  

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на матеріали фінустанови.

Які операції найчастіше потрапляють під фінмоніторинг в Ощадбанку

Згідно зі статтею 20 закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів", під обов'язкову перевірку можуть підпадати:

  • фінансові операції, що перевищують суму 400 000 грн;
  • операції від 55 000 грн, ініційовані суб'єктами, що здійснюють лотереї чи азартні ігри;
  • фіноперації, які нижчі за визначені пороги, однак підпадають під 70+ непублічних критеріїв у рамках постанови №65 Національного банку (НБУ).

З огляду на це, окрім "порогового" фінмоніторингу від суми у 400 000 грн в еквіваленті (валюта/золото), блокування рахунку та додатковий запит щодо підтвердження коштів може загрожувати ще в низці випадків. З-поміж основних:

  1. Здійснення значного числа переказів (зокрема, 100 поповнень карти за добу);
  2. Зняття у вигляді готівки більш ніж 50% суми коштів, що надійшли;
  3. Суттєва зміна суми надходжень (зокрема, за офіційної зарплати в 30 000 грн клієнту почали надходити 200 000 грн на карту);
  4. Здійснення нехарактерних транзакцій (придбання криптовалюти, якщо раніше не було такої практики, операції за межами країни без виїзду за кордон);
  5. Відкриття значної кількості карт і рахунків без потреби;
  6. Здійснення регулярних однакових надходжень/переказів на один і той же рахунок в однаковій сумі;
  7. Виконання фінансових операцій з особами з країн-агресорів/з офшорних зон.

У фінустанові зауважують, що йдеться тільки про частину транзакцій та дій, через які у банку можуть виникнути підозри щодо незаконних дій.  

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Які додаткові документи може запитати Ощадбанк 

Як пояснюють у банку, якщо клієнту надійшло SMS-повідомлення від Ощадбанку, що за чинним рахунком встановили обмеження на видаткові операції, то спочатку варто скористатися сервісом зворотного зв'язку. Він допоможе уточнити у працівників фінустанови, як в індивідуальній ситуації діяти та які потрібно підготувати заздалегідь документи для зняття обмежень.

Після чого алгоритм дій матиме наступний вигляд:

  1. Здійснення підготовки необхідного пакета документів;
  2. Прибуття до банківського відділення з документами;
  3. Написання листа-пояснення щодо дій/надходжень;
  4. Підтвердження економічного сенсу фінансових операцій;
  5. Надання доказу сплати податків з одержаних сум/звільнення від оподаткування.

Які саме необхідні документи, буде залежати від вимог банку та причин перевірки. Як правило, вимагають надання:

  • довідки щодо нарахування зарплати чи соціальних виплат;
  • довідки ОК-5/ОК-7;
  • податкової декларації про майновий стан/доходи;
  • довідки з податкових органів;
  • договору про купівлю-продаж нерухомості, ділянки землі, авто/іншого майна (якщо сума коштів отримана від цих активів);
  • рішення про виплату дивідендів/підтвердження суми дивідендів;
  • свідоцтва про спадщину;
  • виписки з рахунку іншої фінустанови;
  • документа про доходи члена сім’ї, якщо дохід є сімейним;
  • договору страхування/страхового полісу, якщо відбулася виплата;
  • документа щодо підтвердження доходу від бізнесу;
  • волонтерського посвідчення (для волонтерів).

У банку додали, що повністю уникнути фінперевірок можна тільки тоді, коли людина або не користується картками взагалі, або отримує на них тільки заробітну плату.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що робити у разі здійснення помилкового переказу грошей в Ощадбанку. За інформацією фінустанови, клієнт має розуміти, куди пішла сума, після чого вже діяти. Зокрема, у разі недійсних карти або рахунку, то платіж автоматично буде відхилений, а кошти самі згодом повернуться.  

Також Новини.LIVE писали, що Ощадбанк дає можливість отримати 120 000 грн на родинну подорож. Достатньо лише долучитися до акції з розіграшу сертифікатів з таким номіналом. Певні вимоги слід виконати до 11 серпня цього року. Йдеться про втілення спільної ініціативи з найбільшою в Україні мережею продуктових супермаркетів "АТБ".  

Ощадбанк гроші банки
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
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