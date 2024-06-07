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Валютні коливання перед вихідними — як змінився курс долара

7 червня 2024 23:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 8 червня — на ринку чергові валютні коливання
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара на українському готівковому ринку знову нестабільний. За з рішенням Національного банку України (НБУ), офіційний курс американської валюти теж змінився.

Такі дані наводить пресцентр НБУ та сайти з моніторингу ситуації на валютному ринку.

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Так, Нацбанк встановив нові офіційні курси іноземних валют на наступному рівні:

  • долар — 40,24 грн (+0,09);
  • євро — 43,87 грн (+0,25);
  • злотий — 10,23 грн (+0,09).

Курс валют у банках

За інформацією видання Kurs, на готівковому ринку курс долара знову підвищився. Коштує у середньому у купівлі 40,12 грн (+0,04), у продажу — 40,70 грн (+0,06). Євровалюта у купівлі коштує — 43,64 грн (-0,09), у продажу — 44,43 грн (-0,08).

ПриватБанк купує долар за 40,20 грн (+0,10), продає — по 40,80 грн (+0,10). У Райффайзен Банку купують за 40,00 грн (0,00), продають — за 40,50 грн (0,00). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,10 грн (+0,05), під час продажу — 40,75 грн (+0,05).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як зазначає портал Minfin, в обмінних пунктах долар коштує у купівлі — 40,65 грн (+0,09), у продажу — 40,77 грн (+0,12). Євро купують за 44,25 грн (+0,07), продають — за 44,48 грн (+0,13).

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Раніше ми писали, що у травні 2024 року Національний банк фінансово покарав три банки. Регулятор виписав штрафи сумарно на 55 мільйонів гривень.

Також ми писали, що влада може дозволити фінустановам розкривати банківську таємницю на запити нотаріусів та Міністерства юстиції. Відповідний проєкт закону пройшов перше читання.

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