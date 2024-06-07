Курс валют на 8 червня — на ринку чергові валютні коливання

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара на українському готівковому ринку знову нестабільний. За з рішенням Національного банку України (НБУ), офіційний курс американської валюти теж змінився.

Такі дані наводить пресцентр НБУ та сайти з моніторингу ситуації на валютному ринку.

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Так, Нацбанк встановив нові офіційні курси іноземних валют на наступному рівні:

долар — 40,24 грн (+0,09);

євро — 43,87 грн (+0,25);

злотий — 10,23 грн (+0,09).

Курс валют у банках

За інформацією видання Kurs, на готівковому ринку курс долара знову підвищився. Коштує у середньому у купівлі 40,12 грн (+0,04), у продажу — 40,70 грн (+0,06). Євровалюта у купівлі коштує — 43,64 грн (-0,09), у продажу — 44,43 грн (-0,08).

ПриватБанк купує долар за 40,20 грн (+0,10), продає — по 40,80 грн (+0,10). У Райффайзен Банку купують за 40,00 грн (0,00), продають — за 40,50 грн (0,00). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,10 грн (+0,05), під час продажу — 40,75 грн (+0,05).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як зазначає портал Minfin, в обмінних пунктах долар коштує у купівлі — 40,65 грн (+0,09), у продажу — 40,77 грн (+0,12). Євро купують за 44,25 грн (+0,07), продають — за 44,48 грн (+0,13).

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