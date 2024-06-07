Курс валют на 8 июня — на рынке очередные валютные колебания

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара на украинском наличном рынке снова нестабилен. По решению Национального банка Украины (НБУ), официальный курс американской валюты тоже изменился.

Такие данные приводит пресс-центр НБУ и сайты по мониторингу ситуации на валютном рынке.

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Так, Нацбанк установил новые официальные курсы иностранных валют на следующем уровне:

доллар — 40,24 грн (+0,09);

евро — 43,87 грн (+0,25);

злотый — 10,23 грн (+0,09).

Курс валют в банках

По информации издания Kurs, на наличном рынке курс доллара снова повысился. Стоит в среднем в покупке 40,12 грн (+0,04), в продаже — 40,70 грн (+0,06). Евровалюта в покупке стоит — 43,64 грн (-0,09), в продаже — 44,43 грн (-0,08).

ПриватБанк покупает доллар за 40,20 грн (+0,10), продает за 40,80 грн (+0,10). В Райффайзен Банке покупают за 40,00 грн (0,00), продают — за 40,50 грн (0,00). В Ощадбанке стоит при покупке 40,10 грн (+0,05), при продаже — 40,75 грн (+0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как отмечает портал Minfin, в обменных пунктах доллар стоит в покупке – 40,77 грн (+0,12), в продаже – 40,65 грн (0,00). Евро покупают за 44,25 грн (+0,07), продают – за 44,48 грн (+0,13).

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Ранее мы писали, что в мае 2024 года Национальный банк финансово наказал три банка. Регулятор выписал штрафы в сумме 55 миллионов гривен.

Также мы писали, что власти могут разрешить финучреждениям раскрывать банковскую тайну по запросам нотариусов и Министерства юстиции. Соответствующий проект закона прошел первое чтение.