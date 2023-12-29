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Долар сягнув нового історичного максимуму — скільки коштує валюта США

29 грудня 2023 18:05
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Ірина Шпак
редактор
Нацбанк встановив курс валют на 1 січня — скільки коштує долар
Обмінний пункт валют у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на понеділок, 1 січня 2024 року. Так, порівняно з п’ятницею, 29 грудня 2023 року, долар США зріс на 2 копійки та становить 38 гривень.

Про це йдеться на офіційному сайті Нацбанку.

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Так, за інформацією НБУ, на 1 січня 2024 року офіційний курс встановлено на такому рівні:

  • долар — 38,00 (+0,02);
  • євро — 41,99 (-0,21);
  • злотий — 9,67 (-0,06).
курс
Курс долара на 1 січня 2024 року. Джерело: НБУ

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у 2024 році очікується продовження грудневих тенденцій на валютному ринку. Національний банк України (НБУ) планує зберігати контроль над фінансовим сектором завдяки своєчасним втручанням.

Також ми писали про те, що за словами голови НБУ Андрія Пишного, Національний банк України зберігає стабільність курсу та переходить до управління гнучкістю обмінного курсу. Це сприятиме адаптивності економіки та фінансової системи, мінімізуючи накопичення ризиків.

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