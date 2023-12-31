Курс доллара на 31 декабря – в Украине стремительно растут цены на валюту

Валюта стремительно подорожала — сколько стоит доллар в банках и обменниках Украины
Национальный банк Украины установил новый исторический рекорд для официального курса доллара до конца 2023 года. Изменение стоимости американской валюты также отмечено в деятельности банков и обменников.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале Национального банка.
Курс доллара, евро и злотого
Так, по информации НБУ, на 31 декабря — 1 января официальный курс установлен на таком уровне:
- доллар — 38,00 грн (+0,02);
- евро — 41,99 грн (-0,21);
- злотый — 9,67 грн (+0,06).
Курс валют в банках
По информации портала Kurs, на наличном рынке Украины доллар также подорожал в цене. В среднем стоит 38,89 грн. В покупке — 38,13 гривны (+0,19), а при продаже — 38,89 гривны (+0,25). Евро в покупке — 41,95 гривны (+0,16), при продаже — 43,06 гривны (+0,18).
Курс валют в обменниках
По данным с сайта Minfin, 31 декабря в обменных пунктах доллар покупают по 38,99 грн (+0,44), а продают по 39,60 грн (+0,80). Евро в покупке стоит 42,90 грн (+0,30), в продаже — 43,60 грн (+0,70).
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Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) в начале 2024 года продолжит влиять на валютный рынок. После праздников ожидается дальнейшее ослабление гривны.
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