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Валюта стремительно подорожала — сколько стоит доллар в банках и обменниках Украины

31 декабря 2023 09:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс доллара на 31 декабря – в Украине стремительно растут цены на валюту
Обменный пункт валют в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Национальный банк Украины установил новый исторический рекорд для официального курса доллара до конца 2023 года. Изменение стоимости американской валюты также отмечено в деятельности банков и обменников.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале Национального банка.

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Так, по информации НБУ, на 31 декабря — 1 января официальный курс установлен на таком уровне:

  • доллар — 38,00 грн (+0,02);
  • евро — 41,99 грн (-0,21);
  • злотый — 9,67 грн (+0,06).

Курс валют в банках

По информации портала Kurs, на наличном рынке Украины доллар также подорожал в цене. В среднем стоит 38,89 грн. В покупке — 38,13 гривны (+0,19), а при продаже — 38,89 гривны (+0,25). Евро в покупке — 41,95 гривны (+0,16), при продаже — 43,06 гривны (+0,18).

курс
Курс долара в банках. Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным с сайта Minfin, 31 декабря в обменных пунктах доллар покупают по 38,99 грн (+0,44), а продают по 39,60 грн (+0,80). Евро в покупке стоит 42,90 грн (+0,30), в продаже — 43,60 грн (+0,70).

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Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) в начале 2024 года продолжит влиять на валютный рынок. После праздников ожидается дальнейшее ослабление гривны.

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