Робота у ЗСУ без бойового досвіду — ТОП-5 вакансій на Work.ua

Оператор БпЛА. Фото: ЗСУ

Наприкінці 2023 року компанія Work.ua впровадила новий функціонал для привертання фахівців до Збройних сил. На платформі доступний перелік різних підрозділів Збройних сил, всі вакансії, пов'язані з ними, а також інформація про переваги контрактної служби та процесу найму. Також існує можливість приєднатися до лав Збройних сил України, проте працювати на цивільних посадах.

На які посади можна влаштуватися в ЗСУ без бойового досвіду, повідомили на платформі Work.ua.

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Діловод

Зарплата: 20 000–125 000 гривень.

Обов'язки:

Приймання, реєстрація, оформлення, зберігання документації та архіву.

Ведення особових справ працівників військової частини.

Документація з приймання, звільнення та переміщення військовослужбовців.

Участь у проведенні співбесід.

Вимоги:

Висока організованість.

Увага до деталей.

Відповідальність.

Самостійність.

Дотримання конфіденційності та етичних стандартів.

Вакансія діловода. Джерело: Work.ua

Бухгалтер

Зарплата: 17 000–55 000 гривень.

Обов'язки:

Ведення бухгалтерського обліку.

Складання звітності.

Проведення розрахунків заробітної плати, лікарняних, компенсацій.

Участь у проведенні інвентаризацій та перевірок.

Виконання інших фінансових завдань.

Вимоги:

Вища освіта за фінансовим напрямом.

Досвід роботи на аналогічній посаді.

Знання бухгалтерського законодавства.

Уміння працювати з електронними таблицями Excel.

Пунктуальність.

Висока уважність до деталей.

Вакансія бухгалтера. Джерело: Work.ua

Кухар

Зарплата: 20 000–125 000 гривень

Обов'язки:

Приготування їжі згідно з рецептами та стандартами.

Забезпечення якості та безпеки харчування.

Контроль за запасами продуктів та управління їх замовленням.

Вимоги:

Бажана профільна освіта.

Чинна медична книжка.

Досвід роботи на посаді кухаря.

Хороша фізична підготовка.

Уміння смачно готувати їжу.

Вакансія кухаря. Джерело: Work.ua

Водій

Зарплата: 20 000–130 000 гривень

Обов'язки:

Уміле керування автомобілем і підтримання його в справному стані.

Своєчасне доставляння пасажирів, вантажів.

Виконання інших завдань від керівництва.

Вимоги:

Одна з категорій (або декілька) прав керування автотранспортними засобами В, С, D, СЕ.

Знання будови, технічних можливостей і правил експлуатації автомобілів, вантажних зокрема.

Знання правил дорожнього руху, автомобільних маршрутів України.

Хороша фізична підготовка.

Уміння керувати різними транспортними засобами.

Досвід військової служби буде перевагою.

Вакансія водія. Джерело: Work.ua

Оператор БпЛА

Зарплата: 20 000–125 000 гривень.

Обов'язки:

Підготовка та перевірка БпЛА перед польотом.

Управління та маніпулювання БпЛА під час виконання завдань.

Фото- та відеознімання.

Збір інформації з висоти.

Аналіз та інтерпретація інформації.

Виявлення та знищення ворожих цілей.

Коригування вогню.

Виявлення порушників на державному кордоні.

Вимоги:

Мотивація знищувати ворога.

Хороша фізична підготовка.

Готовність працювати в зоні бойових дій.

Базові знання з управління коптером або бажання навчитися.

Розуміння метеорології та навігації.

Розуміння принципів фотографування.

Уміння читати топографічні карти та цифрові моделі місцевості.

Вакансія оператора БпЛА. Джерело: Work.ua

Що ще треба знати

Нагадаємо, що в різних регіонах України місцева влада надає фінансову підтримку мобілізованим громадянам. Заохочувальні виплати тим, хто пішов захищати Батьківщину, різняться в містах і можуть досягати 50 тис. гривень.

Ми також писали про те, що для військовослужбовців, які перебували у полоні, передбачена щорічна грошова виплата від держави. Фінансову допомогу також можуть отримати сім'ї українських військовополонених.