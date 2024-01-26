Робота у ЗСУ без бойового досвіду — ТОП-5 вакансій на Work.ua

Вакансії у ЗСУ — на які посади не потрібен бойовий досвід
Наприкінці 2023 року компанія Work.ua впровадила новий функціонал для привертання фахівців до Збройних сил. На платформі доступний перелік різних підрозділів Збройних сил, всі вакансії, пов'язані з ними, а також інформація про переваги контрактної служби та процесу найму. Також існує можливість приєднатися до лав Збройних сил України, проте працювати на цивільних посадах.
На які посади можна влаштуватися в ЗСУ без бойового досвіду, повідомили на платформі Work.ua.
Діловод
Зарплата: 20 000–125 000 гривень.
Обов'язки:
- Приймання, реєстрація, оформлення, зберігання документації та архіву.
- Ведення особових справ працівників військової частини.
- Документація з приймання, звільнення та переміщення військовослужбовців.
- Участь у проведенні співбесід.
Вимоги:
- Висока організованість.
- Увага до деталей.
- Відповідальність.
- Самостійність.
- Дотримання конфіденційності та етичних стандартів.
Бухгалтер
Зарплата: 17 000–55 000 гривень.
Обов'язки:
- Ведення бухгалтерського обліку.
- Складання звітності.
- Проведення розрахунків заробітної плати, лікарняних, компенсацій.
- Участь у проведенні інвентаризацій та перевірок.
- Виконання інших фінансових завдань.
Вимоги:
- Вища освіта за фінансовим напрямом.
- Досвід роботи на аналогічній посаді.
- Знання бухгалтерського законодавства.
- Уміння працювати з електронними таблицями Excel.
- Пунктуальність.
- Висока уважність до деталей.
Кухар
Зарплата: 20 000–125 000 гривень
Обов'язки:
- Приготування їжі згідно з рецептами та стандартами.
- Забезпечення якості та безпеки харчування.
- Контроль за запасами продуктів та управління їх замовленням.
Вимоги:
- Бажана профільна освіта.
- Чинна медична книжка.
- Досвід роботи на посаді кухаря.
- Хороша фізична підготовка.
- Уміння смачно готувати їжу.
Водій
Зарплата: 20 000–130 000 гривень
Обов'язки:
- Уміле керування автомобілем і підтримання його в справному стані.
- Своєчасне доставляння пасажирів, вантажів.
- Виконання інших завдань від керівництва.
Вимоги:
- Одна з категорій (або декілька) прав керування автотранспортними засобами В, С, D, СЕ.
- Знання будови, технічних можливостей і правил експлуатації автомобілів, вантажних зокрема.
- Знання правил дорожнього руху, автомобільних маршрутів України.
- Хороша фізична підготовка.
- Уміння керувати різними транспортними засобами.
- Досвід військової служби буде перевагою.
Оператор БпЛА
Зарплата: 20 000–125 000 гривень.
Обов'язки:
- Підготовка та перевірка БпЛА перед польотом.
- Управління та маніпулювання БпЛА під час виконання завдань.
- Фото- та відеознімання.
- Збір інформації з висоти.
- Аналіз та інтерпретація інформації.
- Виявлення та знищення ворожих цілей.
- Коригування вогню.
- Виявлення порушників на державному кордоні.
Вимоги:
- Мотивація знищувати ворога.
- Хороша фізична підготовка.
- Готовність працювати в зоні бойових дій.
- Базові знання з управління коптером або бажання навчитися.
- Розуміння метеорології та навігації.
- Розуміння принципів фотографування.
- Уміння читати топографічні карти та цифрові моделі місцевості.
Що ще треба знати
Нагадаємо, що в різних регіонах України місцева влада надає фінансову підтримку мобілізованим громадянам. Заохочувальні виплати тим, хто пішов захищати Батьківщину, різняться в містах і можуть досягати 50 тис. гривень.
Ми також писали про те, що для військовослужбовців, які перебували у полоні, передбачена щорічна грошова виплата від держави. Фінансову допомогу також можуть отримати сім'ї українських військовополонених.
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