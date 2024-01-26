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Вакансії у ЗСУ — на які посади не потрібен бойовий досвід

26 січня 2024 11:13
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Робота у ЗСУ без бойового досвіду — ТОП-5 вакансій на Work.ua
Оператор БпЛА. Фото: ЗСУ
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Наприкінці 2023 року компанія Work.ua впровадила новий функціонал для привертання фахівців до Збройних сил. На платформі доступний перелік різних підрозділів Збройних сил, всі вакансії, пов'язані з ними, а також інформація про переваги контрактної служби та процесу найму. Також існує можливість приєднатися до лав Збройних сил України, проте працювати на цивільних посадах.

На які посади можна влаштуватися в ЗСУ без бойового досвіду, повідомили на платформі Work.ua.

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Діловод

Зарплата: 20 000–125 000 гривень.

Обов'язки:

  • Приймання, реєстрація, оформлення, зберігання документації та архіву.
  • Ведення особових справ працівників військової частини.
  • Документація з приймання, звільнення та переміщення військовослужбовців.
  • Участь у проведенні співбесід.

Вимоги:

  • Висока організованість.
  • Увага до деталей.
  • Відповідальність.
  • Самостійність.
  • Дотримання конфіденційності та етичних стандартів.
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Вакансія діловода. Джерело: Work.ua

Бухгалтер

Зарплата: 17 000–55 000 гривень.

Обов'язки:

  • Ведення бухгалтерського обліку.
  • Складання звітності.
  • Проведення розрахунків заробітної плати, лікарняних, компенсацій.
  • Участь у проведенні інвентаризацій та перевірок.
  • Виконання інших фінансових завдань.

Вимоги:

  • Вища освіта за фінансовим напрямом.
  • Досвід роботи на аналогічній посаді.
  • Знання бухгалтерського законодавства.
  • Уміння працювати з електронними таблицями Excel.
  • Пунктуальність.
  • Висока уважність до деталей.
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Вакансія бухгалтера. Джерело: Work.ua

Кухар

Зарплата: 20 000–125 000 гривень

Обов'язки:

  • Приготування їжі згідно з рецептами та стандартами.
  • Забезпечення якості та безпеки харчування.
  • Контроль за запасами продуктів та управління їх замовленням.

Вимоги:

  • Бажана профільна освіта.
  • Чинна медична книжка.
  • Досвід роботи на посаді кухаря.
  • Хороша фізична підготовка.
  • Уміння смачно готувати їжу.
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Вакансія кухаря. Джерело: Work.ua

Водій

Зарплата: 20 000–130 000 гривень

Обов'язки:

  • Уміле керування автомобілем і підтримання його в справному стані.
  • Своєчасне доставляння пасажирів, вантажів.
  • Виконання інших завдань від керівництва.

Вимоги:

  • Одна з категорій (або декілька) прав керування автотранспортними засобами В, С, D, СЕ.
  • Знання будови, технічних можливостей і правил експлуатації автомобілів, вантажних зокрема.
  • Знання правил дорожнього руху, автомобільних маршрутів України.
  • Хороша фізична підготовка.
  • Уміння керувати різними транспортними засобами.
  • Досвід військової служби буде перевагою.
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Вакансія водія. Джерело: Work.ua

Оператор БпЛА

Зарплата: 20 000–125 000 гривень.

Обов'язки:

  • Підготовка та перевірка БпЛА перед польотом.
  • Управління та маніпулювання БпЛА під час виконання завдань.
  • Фото- та відеознімання.
  • Збір інформації з висоти.
  • Аналіз та інтерпретація інформації.
  • Виявлення та знищення ворожих цілей.
  • Коригування вогню.
  • Виявлення порушників на державному кордоні.

Вимоги:

  • Мотивація знищувати ворога.
  • Хороша фізична підготовка.
  • Готовність працювати в зоні бойових дій.
  • Базові знання з управління коптером або бажання навчитися.
  • Розуміння метеорології та навігації.
  • Розуміння принципів фотографування.
  • Уміння читати топографічні карти та цифрові моделі місцевості.
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Вакансія оператора БпЛА. Джерело: Work.ua

Що ще треба знати

Нагадаємо, що в різних регіонах України місцева влада надає фінансову підтримку мобілізованим громадянам. Заохочувальні виплати тим, хто пішов захищати Батьківщину, різняться в містах і можуть досягати 50 тис. гривень.

Ми також писали про те, що для військовослужбовців, які перебували у полоні, передбачена щорічна грошова виплата від держави. Фінансову допомогу також можуть отримати сім'ї українських військовополонених. 

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війна
ЗСУ
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