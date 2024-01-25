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Допомога мобілізованим — які суми платять у різних містах

25 січня 2024 12:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Грошова допомога до 50 тис. грн — які суми виплат у різних містах мобілізованим
Грошові купюри у руках. Фото: РБК-Україна
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У різних регіонах місцева влада надає фінансову підтримку мобілізованим громадянам. Заохочувальні виплати тим, хто пішов захищати Батьківщину, різняться в містах і можуть досягати 50 тис. гривень.

Про те, скільки отримують мобілізовані у великих містах та громадах, розповіли юристи.

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Допомога мобілізованим у Києві

Наприкінці минулого року у Києві виділили 50 млн гривень для фінансової підтримки жителів, яких призивають на військову службу. Також схвалили фінансування 15 цільових програм усіх сфер господарства Києва, щоб врахувати це у бюджеті-2024.

Згідно з рішенням місцевої влади, усім киянам, яких мобілізують цьогоріч, з бюджету виплатять 30 тис. гривень одноразової допомоги.

Також місцева влада додала до мобілізованих громадян, які підпишуть контракти зі Збройними силами.

Підтримка військових у Львові

У Львові також ухвалили рішення про надання матеріальної допомоги місцевим жителям, які стали на захист країни.

Зокрема, грошові виплати передбачені тим громадянам, які стоять на військовому обліку у Львівській міській тергромаді та які підпишуть контракт з військовими частинами морської піхоти та Десантно-штурмових військ. Сума одноразової допомоги — 50 тис. гривень.

Допомога мобілізованим в Одесі

Жителям Одеси, яких мобілізували, надають фінансову допомогу у сумі 20 тис. гривень. На ці цілі цьогоріч з міського бюджету виділять 20 млн гривень.

Міська влада повідомила, що до Департаменту праці та соціальної політики вже надходять заявки, однак порядок виплат ще розробляють. Зараз намагаються автоматизувати відповідний процес. У подальшому призовникам, яких зарахують у військові частини, надходитимуть виплати на рахунки.

Підтримка бійців у громадах

Також в Україні під час війни низка територіальних громад у різних регіонах виплачує одноразову грошову допомогу військовим. Зокрема, 10 тис. гривень можна отримати, подавши документи у Полтавській області.

Як зазначили в одному з Центрів надання адмінпослуг, на одноразову грошову допомогу можуть розраховувати військовослужбовці з реєстрацією у Щербанівській громаді. У ЦНАПі уточнили, що таку допомогу можуть нарахувати родині військового.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні учасникам бойових дій хочуть надати право на пільгову оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення. У Верховній Раді України (ВРУ) зареєстрували відповідний законопроєкт.

Також повідомлялося, що сім'я загиблого або померлого військовослужбовця може отримати виплату в розмірі 1,3 мільйона або 15 мільйонів гривень. Держава також нараховує родичам допомогу на поховання бійця.

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