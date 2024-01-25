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Виплати військовополоненим українцям — скільки можуть отримати сім'ї військових у полоні

25 січня 2024 15:05
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Ірина Шпак
редактор
На яку грошову допомогу мають право сім'ї військовополонених України
Українські військові після звільнення з полону РФ. Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Для військовослужбовців, які перебували у полоні, передбачена щорічна грошова виплата від держави. Фінансову допомогу також можуть отримати сім'ї українських військовополонених. 

Про це йдеться на порталі Міністерства внутрішніх справ України.

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У МВС України пояснили, що військовий, який перебував у полоні, має право на щорічну державну грошову допомогу в розмірі 100 тисяч гривень.

"Виплати здійснюють після звільнення з полону, а в період перебування військового в полоні члени родини звертаються до Міністерства реінтеграції із заявою за встановленою формою та відповідним пакетом документів", – повідомили у МВС.

Які документи потрібні для виплат:

  • копія документа, що посвідчує особу заявника;
  • відомості або документи, що підтверджують факт позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України в поточному році;
  • довідка з реквізитами особистого рахунку, відкритого в банківській установі.
  • довідка про реєстрації місця проживання членів сім'ї;
  • копія свідоцтва про шлюб;
  • копії свідоцтв про народження дітей.

Важливо зауважити, що документом, що підтверджує перебування у полоні, вважається довідка, затверджена командиром військової частини. Для отримання цієї довідки член сім'ї звертається із заявою у довільній формі до військової частини воїна. Заява може бути подана в електронній або паперовій формі.

Що можуть отримати сім'ї українських військовополонених

Одноразова грошова допомога в розмірі 100 тисяч гривень виплачується членам родини загиблого воїна, який перебував у полоні або помер протягом року після звільнення. Гроші виплатять, якщо смерть настала внаслідок перебування в місцях несвободи.

Для цієї виплати так само необхідно подати заяву з наступними документами:

  • копія документа, що посвідчує особу заявника;
  • копія свідоцтва про смерть;
  • копія довідки, що підтверджує смерть звільненої особи внаслідок обставин, пов'язаних з перебуванням в місцях несвободи, за формою, встановленою МОЗ;
  • довідка з реквізитами особистого рахунку.

Нагадаємо, що Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець не може стверджувати інформацію про те, що в літаку Іл-76, який розбився 24 січня у Бєлгородській області, перебували українські військовополонені. За його словами, Україна не бачила жодних ознак того, що в літаку була така кількість людей.

Ми також писали про те, що Кабмін України виділив Міністерству юстиції 34 млн грн з резервного фонду. Кошти підуть на ремонт одного з таборів для утримання російських полонених.

війна
виплати
гроші
військові
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війна в Україні

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