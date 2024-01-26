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Вакансии в ВСУ — на какие должности не нужен боевой опыт

26 января 2024 11:13
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Работа в ВСУ без боевого опыта — ТОП-5 вакансий на Work.ua
Оператор БпЛА. Фото: ВСУ
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В конце 2023 года компания Work.ua внедрила новый функционал для привлечения специалистов в Вооруженные силы. На платформе доступен перечень различных подразделений Вооруженных сил, все связанные с ними вакансии, а также информация о преимуществах контрактной службы и процесса найма. Также существует возможность присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины, однако работать на гражданских должностях.

На какие должности можно устроиться в ВСУ без боевого опыта, сообщили на платформе Work.ua.

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Делопроизводитель

Зарплата: 20 000–125 000 гривен.

Обязанности:

  • Прием, регистрация, оформление, хранение документации и архива.
  • Ведение личных дел работников воинской части.
  • Документация по приему, увольнению и перемещению военнослужащих.
  • Участие в проведении собеседований.

Требования:

  • Высокая организованность.
  • Внимание к деталям.
  • Ответственность.
  • Самостоятельность.
  • Соблюдение конфиденциальности и этических стандартов.
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Вакансия бизнесмена. Источник: Work.ua

Бухгалтер

Зарплата: 17 000–55 000 гривен.

Обязанности:

  • Ведение бухгалтерского учета.
  • Составление отчетности.
  • Проведение расчетов заработной платы, больничных, компенсаций.
  • Участие в проведении инвентаризаций и проверок.
  • Выполнение других финансовых задач.

Требования:

  • Высшее образование по финансовому направлению.
  • Опыт работы в аналогичной должности.
  • знание бухгалтерского законодательства.
  • Умение работать с электронными таблицами Excel.
  • Пунктуальность.
  • Высокая внимательность к деталям.
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Вакансия бухгалтера. Источник: Work.ua

Повар

Зарплата: 20 000–125 000 гривен

Обязанности:

  • Приготовление пищи согласно рецептам и стандартам.
  • Обеспечение качества и безопасности питания.
  • Контроль за запасами продуктов и управление их заказом.

Требования:

  • Желательное профильное образование.
  • Действующая медицинская книга.
  • Опыт работы в должности повара.
  • Хорошая физическая подготовка.
  • Умение вкусно готовить еду.
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Вакансия повара. Источник: Work.ua

Водитель

Зарплата: 20 000–130 000 гривен

Обязанности:

  • Умелое управление автомобилем и поддержание его в исправном состоянии.
  • Своевременная доставка пассажиров, грузов.
  • Выполнение других задач от руководства.

Требования:

  • Одна из категорий (или несколько) прав вождения автотранспортных средств В, С, D, СЕ.
  • Знание строения, технических возможностей и правил эксплуатации автомобилей, грузовых в т.ч.
  • Знание ПДД, автомобильных маршрутов Украины.
  • Хорошая физическая подготовка.
  • Умение управлять разными транспортными средствами.
  • Опыт военной службы будет преимуществом.
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Вакансия водителя. Источник: Work.ua

Оператор БпЛА

Зарплата: 20 000–125 000 гривен

Обязанности:

  • Подготовка и проверка БпЛА перед полетом.
  • Управление и манипулирование БпЛА при выполнении задач.
  • Фото- и видеосъемка.
  • Сбор информации с высоты.
  • Анализ и интерпретация информации.
  • Выявление и уничтожение враждебных целей.
  • Корректировка огня.
  • Выявление нарушителей на государственной границе.

Требования:

  • Мотивация уничтожать врага.
  • Хорошая физическая подготовка.
  • Готовность работать в зоне боевых действий.
  • Базовые знания по управлению коптером или желание научиться.
  • Понимание метеорологии и навигации.
  • Понимание принципов фотографирования.
  • Умение читать топографические карты и цифровые модели.
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Вакансия оператора БПЛА. Источник: Work.ua

Что еще нужно знать

Напомним, что в разных регионах Украины местные власти оказывают финансовую поддержку мобилизованным гражданам. Поощрительные выплаты ушедшим защищать Родину различаются в городах и могут достигать 50 тыс. гривен.

Мы также писали о том, что для находившихся в плену военнослужащих предусмотрена ежегодная денежная выплата от государства. Финансовую помощь могут получить семьи украинских военнопленных.

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ВСУ
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Work.ua

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