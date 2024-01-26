Работа в ВСУ без боевого опыта — ТОП-5 вакансий на Work.ua

Вакансии в ВСУ — на какие должности не нужен боевой опыт
В конце 2023 года компания Work.ua внедрила новый функционал для привлечения специалистов в Вооруженные силы. На платформе доступен перечень различных подразделений Вооруженных сил, все связанные с ними вакансии, а также информация о преимуществах контрактной службы и процесса найма. Также существует возможность присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины, однако работать на гражданских должностях.
На какие должности можно устроиться в ВСУ без боевого опыта, сообщили на платформе Work.ua.
Делопроизводитель
Зарплата: 20 000–125 000 гривен.
Обязанности:
- Прием, регистрация, оформление, хранение документации и архива.
- Ведение личных дел работников воинской части.
- Документация по приему, увольнению и перемещению военнослужащих.
- Участие в проведении собеседований.
Требования:
- Высокая организованность.
- Внимание к деталям.
- Ответственность.
- Самостоятельность.
- Соблюдение конфиденциальности и этических стандартов.
Бухгалтер
Зарплата: 17 000–55 000 гривен.
Обязанности:
- Ведение бухгалтерского учета.
- Составление отчетности.
- Проведение расчетов заработной платы, больничных, компенсаций.
- Участие в проведении инвентаризаций и проверок.
- Выполнение других финансовых задач.
Требования:
- Высшее образование по финансовому направлению.
- Опыт работы в аналогичной должности.
- знание бухгалтерского законодательства.
- Умение работать с электронными таблицами Excel.
- Пунктуальность.
- Высокая внимательность к деталям.
Повар
Зарплата: 20 000–125 000 гривен
Обязанности:
- Приготовление пищи согласно рецептам и стандартам.
- Обеспечение качества и безопасности питания.
- Контроль за запасами продуктов и управление их заказом.
Требования:
- Желательное профильное образование.
- Действующая медицинская книга.
- Опыт работы в должности повара.
- Хорошая физическая подготовка.
- Умение вкусно готовить еду.
Водитель
Зарплата: 20 000–130 000 гривен
Обязанности:
- Умелое управление автомобилем и поддержание его в исправном состоянии.
- Своевременная доставка пассажиров, грузов.
- Выполнение других задач от руководства.
Требования:
- Одна из категорий (или несколько) прав вождения автотранспортных средств В, С, D, СЕ.
- Знание строения, технических возможностей и правил эксплуатации автомобилей, грузовых в т.ч.
- Знание ПДД, автомобильных маршрутов Украины.
- Хорошая физическая подготовка.
- Умение управлять разными транспортными средствами.
- Опыт военной службы будет преимуществом.
Оператор БпЛА
Зарплата: 20 000–125 000 гривен
Обязанности:
- Подготовка и проверка БпЛА перед полетом.
- Управление и манипулирование БпЛА при выполнении задач.
- Фото- и видеосъемка.
- Сбор информации с высоты.
- Анализ и интерпретация информации.
- Выявление и уничтожение враждебных целей.
- Корректировка огня.
- Выявление нарушителей на государственной границе.
Требования:
- Мотивация уничтожать врага.
- Хорошая физическая подготовка.
- Готовность работать в зоне боевых действий.
- Базовые знания по управлению коптером или желание научиться.
- Понимание метеорологии и навигации.
- Понимание принципов фотографирования.
- Умение читать топографические карты и цифровые модели.
Что еще нужно знать
Напомним, что в разных регионах Украины местные власти оказывают финансовую поддержку мобилизованным гражданам. Поощрительные выплаты ушедшим защищать Родину различаются в городах и могут достигать 50 тыс. гривен.
Мы также писали о том, что для находившихся в плену военнослужащих предусмотрена ежегодная денежная выплата от государства. Финансовую помощь могут получить семьи украинских военнопленных.
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