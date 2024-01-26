Работа в ВСУ без боевого опыта — ТОП-5 вакансий на Work.ua

Оператор БпЛА. Фото: ВСУ

В конце 2023 года компания Work.ua внедрила новый функционал для привлечения специалистов в Вооруженные силы. На платформе доступен перечень различных подразделений Вооруженных сил, все связанные с ними вакансии, а также информация о преимуществах контрактной службы и процесса найма. Также существует возможность присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины, однако работать на гражданских должностях.

На какие должности можно устроиться в ВСУ без боевого опыта, сообщили на платформе Work.ua.

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Делопроизводитель

Зарплата: 20 000–125 000 гривен.

Обязанности:

Прием, регистрация, оформление, хранение документации и архива.

Ведение личных дел работников воинской части.

Документация по приему, увольнению и перемещению военнослужащих.

Участие в проведении собеседований.

Требования:

Высокая организованность.

Внимание к деталям.

Ответственность.

Самостоятельность.

Соблюдение конфиденциальности и этических стандартов.

Вакансия бизнесмена. Источник: Work.ua

Бухгалтер

Зарплата: 17 000–55 000 гривен.

Обязанности:

Ведение бухгалтерского учета.

Составление отчетности.

Проведение расчетов заработной платы, больничных, компенсаций.

Участие в проведении инвентаризаций и проверок.

Выполнение других финансовых задач.

Требования:

Высшее образование по финансовому направлению.

Опыт работы в аналогичной должности.

знание бухгалтерского законодательства.

Умение работать с электронными таблицами Excel.

Пунктуальность.

Высокая внимательность к деталям.

Вакансия бухгалтера. Источник: Work.ua

Повар

Зарплата: 20 000–125 000 гривен

Обязанности:

Приготовление пищи согласно рецептам и стандартам.

Обеспечение качества и безопасности питания.

Контроль за запасами продуктов и управление их заказом.

Требования:

Желательное профильное образование.

Действующая медицинская книга.

Опыт работы в должности повара.

Хорошая физическая подготовка.

Умение вкусно готовить еду.

Вакансия повара. Источник: Work.ua

Водитель

Зарплата: 20 000–130 000 гривен

Обязанности:

Умелое управление автомобилем и поддержание его в исправном состоянии.

Своевременная доставка пассажиров, грузов.

Выполнение других задач от руководства.

Требования:

Одна из категорий (или несколько) прав вождения автотранспортных средств В, С, D, СЕ.

Знание строения, технических возможностей и правил эксплуатации автомобилей, грузовых в т.ч.

Знание ПДД, автомобильных маршрутов Украины.

Хорошая физическая подготовка.

Умение управлять разными транспортными средствами.

Опыт военной службы будет преимуществом.

Вакансия водителя. Источник: Work.ua

Оператор БпЛА

Зарплата: 20 000–125 000 гривен

Обязанности:

Подготовка и проверка БпЛА перед полетом.

Управление и манипулирование БпЛА при выполнении задач.

Фото- и видеосъемка.

Сбор информации с высоты.

Анализ и интерпретация информации.

Выявление и уничтожение враждебных целей.

Корректировка огня.

Выявление нарушителей на государственной границе.

Требования:

Мотивация уничтожать врага.

Хорошая физическая подготовка.

Готовность работать в зоне боевых действий.

Базовые знания по управлению коптером или желание научиться.

Понимание метеорологии и навигации.

Понимание принципов фотографирования.

Умение читать топографические карты и цифровые модели.

Вакансия оператора БПЛА. Источник: Work.ua

Что еще нужно знать

Напомним, что в разных регионах Украины местные власти оказывают финансовую поддержку мобилизованным гражданам. Поощрительные выплаты ушедшим защищать Родину различаются в городах и могут достигать 50 тыс. гривен.

Мы также писали о том, что для находившихся в плену военнослужащих предусмотрена ежегодная денежная выплата от государства. Финансовую помощь могут получить семьи украинских военнопленных.