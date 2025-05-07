Зарплаты учителей - кому обещают платить 30 тыс. грн

Учительница в классе с учениками. Фото: Freepik

В мае 2025 года украинские работодатели активно ищут различных преподавателей. При этом часто заработную плату обещают значительно выше, чем в государственных учреждениях, в 30 тыс. грн.

Об этом свидетельствует информация на одном из кадровых порталов.

Реклама

Читайте также:

Вакансии для преподавателей в мае

Работа учителем французского языка

Так, одно из образовательных агентств готово платить учителю французского языка в зависимости от загруженности до 30 тыс. грн. Работа предусматривает удаленный формат, полную или неполную занятость. На должности необходимо будет проводить индивидуальные, групповые и корпоративные уроки, создавать и вести дорожную карту студента, составлять отчетность по проведенным урокам. Среди необходимых требований: специалист со знанием языка С1+, опыт преподавания.

"Что от нас: достойная заработная плата без задержек, скидки на изучение других языков в школе, больничные и отпуска, дей-офф с уважением к вам", — говорится в сообщении.

Работа учителем украинского языка, украинского и зарубежной литературы

Также одна из частных школ в Киеве ищет учителя украинского языка, украинской и зарубежной литературы на заработную плату от 30 тыс. грн. Предполагается полная занятость в офисе. Среди необходимых навыков: глубина знаний предмета, умение подать украинскую грамматику понятным языком и привить любовь к чтению, коммуникативность и креативность.

"Случился метч? тогда будь готов к: вкусному питанию, дню отдыха и развития (да-да, будешь работать четыре дня в неделю, а платить будем за пять), помощи с релокейтом, трансфер в школу на желтом schoolbus", — говорится в вакансии.

Работа учителем по подготовке к школе

Также одна из столичных компаний в поиске учителя по подготовке детей к школе, скорочтению и математике. Заработную плату гарантируют до 30 тыс. грн (в зависимости от количества проведенных занятий). Речь идет о дистанционной работе. Среди требований: возможность работать во время отключений электроэнергии (наличие аккумулятора, павербанка), стабильный и бесперебойный интернет, наличие современного ноутбука, обязательное педагогическое образование, опыт работы с детьми 5-8 лет.

"Наши преимущества: проводим обучение перед началом работы, постоянное сопровождение методиста, предоставляем корпоративную одежду и дарим подарки на праздники", — отмечают в компании.

Работа учителем математики

Зарплату в 30 тыс. грн обещают также учителям математики в одной из образовательных частных школ. Речь идет об удаленной работе с полной и неполной занятостью. Среди требований: умение мотивировать студентов, доступно подавать материал, наличие преподавательского опыта, ориентирование в современных методиках преподавания.

"Вы сможете менять форматы обучения или дополнять ваше преподавание другими задачами: групповые занятия, обучение других педагогов, написание планов уроков и многое другое", — говорится в сообщении.

Работа учителем начальных классов с английским языком преподавания

Также одна из компаний в поиске учителя начальных классов с английским языком преподавания. Заработную плату также гарантируют на уровне 30 тыс. грн. Работа предполагает присутствие в офисе, полную занятость. Среди необходимых навыков: fluent English, опыт преподавания курсов Maths, Science, Engish в 1-4 классах, общение с учениками на английском. Компания со своей стороны предоставляет бесплатные обеды, помогает с переездом, организовывает корпоративные мероприятия, обеспечивает освобождение от мобилизации для мужчин-учителей.

"Будь готов к: крутой команде, которая обожает учить детей и ездить на Говерлу", — добавили в компании.

Ранее мы сообщали о популярных профессиях в 2025 году. По данным Госслужбы занятости, сейчас в Украине есть четыре основные категории профессий с наибольшим спросом.

Также писали о порядке осуществления оплаты больничных во время периода мобилизации. Бойцы за временную нетрудоспособность выплаты получают от своих воинских частей.