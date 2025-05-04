Робота в Україні — кого не вистачає на ринку праці

Люди йдуть по вулиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Технології, автоматизація, глобалізація та повномасштабна війна суттєво змінили ринок праці в Україні. Тож щоб залишатися конкурентоспроможним, потрібно розуміти, які професії будуть важливими зараз та у майбутньому.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які професії наразі є найпопулярнішими в Україні.

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Як розповіли у Державній службі зайнятості, наразі в Україні є чотири основні категорії професій, які мають найбільший попит:

працівники сфери торгівлі та надання послуг;

кваліфіковані робітники;

професіонали з вищою освітою;

некваліфіковані працівники.

Так, стабільно робочі місця є у сфері торгівлі та обслуговування. Найчастіше роботодавцям потрібні:

продавці;

адміністратори;

кухарі;

баристи;

офіціанти;

торгові представники.

Робота для представників цих професій є завжди через постійну плинність кадрів у цій галузі. Як правило, громадяни швидко йдуть на нове місце роботи або ж виїжджають за кордон, через це підприємства постійно шукають нових працівників.

Щоби влаштуватися продавцем, баристою або офіціантом, не потрібна вища освіта. Від кандидатів лише вимагають вміти працювати з клієнтами та бути готовими до змішаного графіка роботи. Зарплати в середньому становлять від 10 тис. до 18 тис. гривень залежно від міста, досвіду та виду закладу.

Робітничі спеціальності традиційно вважалися основою економіки, однак саме тут тепер серйозний кадровий дефіцит. Особливо на ринку праці не вистачає:

водіїв;

слюсарів;

електриків;

швачок;

комплектувальників.

Для цих професій потрібна технічна освіта, проте через виїзд за кордон значної частини таких працівників, нестачу профтехосвіти та застарілу матеріальну базу училищ, кількість нових кадрів на ринку скорочується. При цьому зарплати на таких посадах, особливо у великих містах або в логістиці, можуть перевищувати 25 тис. гривень, тобто такі професії можуть бути привабливими для молодих українців.

У категорії професіоналів з вищою освітою роботодавців є місця для бухгалтерів, інженерів, лікарів, учителів, технологів і економістів. Ці спеціалісти потрібні майже у всіх галузях: від медицини до будівництва та ІТ. Попри стабільний попит, знайти таких фахівців — не легко.

Усе тому, що підготовка таких спеціалістів є дорогою та довготривалою. Багато фахівців виїхали за кордон або працюють віддалено на іноземних роботодавців. Зарплати теж дуже відрізняються: так, досвідчений бухгалтер у Києві може отримувати понад 30 тис. гривень, а лікар – до 40 тис. гривень, хоча в регіонах цифри менші.

Раніше ми розповідали, як часто українці повинні отримувати зарплату. Під час повномасштабної війни своєчасна виплата стала особливо актуальною для громадян. Ще дізнавайтесь, що відбудеться з мінімальною зарплатою в Україні у 2026 році.