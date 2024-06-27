Зарплати в Укренерго — скільки насправді заробляє керівництво

Голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький. Фото: Forbes Ukraine

Нещодавно в мережі з'явилася інформація про зарплату керівництва ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго", яка під час великої війни нібито зросла удвічі і перевищує стотисячні виплати бійців на передовій. Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, скільки насправді заробляють члени правління.

Про це Кудрицький сказав в інтерв'ю "Громадському".

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Скільки заробляє керівництво Укренерго

За його словами, зарплати членів правління "Укренерго" коливаються. Платня може становити близько 250–300 тисяч гривень після сплати податків.

"Ні про які 2 мільйони гривень на місяць, про які писали у медіа, не йдеться і ніколи не йшлося. Мою зарплату мені встановила Наглядова рада у 2020 році під час призначення на посаду. Я заробляю приблизно 420 тисяч гривень на місяць після сплати податків", — сказав очільник "Укренерго".

Він додав, що його зарплата не змінювалася з 2020 року, але при цьому оплата праці персоналу "Укренерго" за цей період зросла в середньому на 70%.

Що стосується премій, то, за словами Кудрицького, більшість річних премій, які були передбачені контрактом, вони із членами правління не отримували, а з початком повномасштабного вторгнення їх просто "заморозили".

Як визначається зарплата керівництва Укренерго

Кудрицький пояснив, що у Наглядовій раді "Укренерго" більшість незалежних членів — іноземці, і їм дуже важко пояснити, що таке надбавка за стаж, надбавка за інтенсивність праці тощо.

"Вони просто оцінили ринок праці у 2020 році й озвучили, яку суму я буду отримувати, і вона містить передбачені законодавством надбавки", — додав він.

Чи пов'язана інформація про захмарні зарплати в Укренерго з відключенням світла

"Мені важко сказати, чи є зв'язок саме з відключеннями, чи вони просто з’явилися на тлі відключень, при яких люди більш гостро реагують на повідомлення про великі зарплати", — сказав Кудрицький.

За його словами, інформацію переважно поширювали люди, які називають себе політологами та блогерами. Вони цілеспрямовано знімали відео та активно писали в соцмережах, наводячи неправдиві суми. Очільник "Укренерго" припускає, що за цим стояв певний задум.

"Я при цьому не вважаю, що запити справжніх медіа стосовно моєї заробітної плати є частиною цієї кампанії. Я лиш припускаю, що джерелами інформації про 2 мільйони гривень зарплати, яка зʼявилась у пресі, були люди, які, очевидно, не можуть мати ніяких правдивих даних і зв'язків з "Укренерго", — додав Кудрицький.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у травні середня зарплата чиновників становила 50,9 тисячі гривень. Це значно перевищує показник у січні 2024 року, коли вона становила 38,6 тисячі гривень.

Ми також повідомляли, що торік членам правління НАК "Нафтогаз України" виплатили десятки мільйонів гривень у вигляді зарплати. Про це свідчить інформація в деклараціях за минулий рік.