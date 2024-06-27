Зарплаты в Укрэнерго — сколько на самом деле зарабатывает руководство

Председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий. Фото: Forbes Ukraine

Недавно в сети появилась информация о зарплате руководства ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго", которая во время войны как будто выросла вдвое и превышает стотысячные выплаты бойцов на передовой. Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, сколько на самом деле зарабатывают члены правления.

Об этом Кудрицкий сказал в интервью "Громадському".

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Сколько зарабатывает руководство Укрэнерго

По его словам, зарплаты членов правления "Укрэнерго" колеблются. Плата может составить около 250-300 тысяч гривен после уплаты налогов.

"Ни о каких 2 миллионах гривен в месяц, о которых писали в медиа, речь не идет и никогда речь не шла. Мою зарплату мне установил Наблюдательный совет в 2020 году во время назначения на должность. Я зарабатываю примерно 420 тысяч гривен в месяц после уплаты налогов", — сказал глава "Укрэнерго".

Он добавил, что его зарплата не изменялась с 2020 года, но при этом оплата труда персонала "Укрэнерго" за этот период выросла в среднем на 70%.

Что касается премий, то по словам Кудрицкого, большинство годовых премий, предусмотренных контрактом, они с членами правления не получали, а с началом полномасштабного вторжения их просто "заморозили".

Как определяется зарплата руководства Укрэнерго

Кудрицкий объяснил, что в Наблюдательном совете "Укрэнерго" большинство независимых членов - иностранцы, и им очень трудно объяснить, что такое надбавка за стаж, надбавка за интенсивность труда.

"Они просто оценили рынок труда в 2020 году и озвучили, какую сумму я буду получать, и она содержит предусмотренные законодательством надбавки", — добавил он.

Связана ли информация о заоблачных зарплатах в Укрэнерго с отключением света

"Мне сложно сказать, есть ли связь именно с отключениями, или они просто появились на фоне отключений, при которых люди остро реагируют на сообщения о больших зарплатах", — сказал Кудрицкий.

По его словам, информацию преимущественно распространяли люди, называющие себя политологами и блоггерами. Они целенаправленно снимали видео и активно писали в соцсетях, приводя ложные суммы. Глава "Укрэнерго" предполагает, что за этим стоял определенный замысел.

"Я при этом не считаю, что запросы настоящих медиа относительно моей заработной платы являются частью этой компании. Я лишь предполагаю, что источниками информации о 2 миллионах гривен зарплаты, которая появилась в прессе, были люди, которые, очевидно, не могут иметь никаких правдивых". данных и связей с "Укрэнерго", — добавил Кудрицкий.

Что еще нужно знать

Напомним, в мае средняя зарплата чиновников составила 50,9 тысячи гривен. Это значительно превышает показатель в январе 2024 года, когда она составляла 38,6 тысячи гривен.

Мы также сообщали, что в прошлом году членам правления НАК "Нафтогаз України" выплатили десятки миллионов гривен в виде зарплаты. Об этом свидетельствует информация в декларациях за прошлый год.