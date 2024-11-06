У якому фінансовому становищі українці в кінці 2024 року

Жінка у супермаркеті. Ілюстративне фото: РБК-Україна

В Україні станом на кінець вересня цього року третина українців перебували у поганому фінансовому становищі. Ще 50% вважають свій добробут "не поганим і не добрим".

Про це свідчать результати опитування соціологічною службою Центру Разумкова.

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Соціологи провели опитування протягом 20-26 вересня та запитали українців про добробут їхніх родин.

Так, станом на вересень 31% громадян оцінили свій рівень добробуту як "дуже" або "досить" поганий, 50% — як "не поганий і не добрий" і 16% — як "добрий" або "дуже добрий".

"Результати опитування, проведеного у вересні 2024 року (відповідно 31%, 50% і 16%) демонструють деяке покращення порівняно з груднем минулого року і є навіть дещо кращими за показники "довоєнного" 2021 року", — зазначили в Центрі Разумкова.

Зокрема, у порівнянні з червнем 2021 року дещо зросла як частка громадян, які ледве зводять кінці з кінцями та не мають грошей навіть на необхідні продукти — з 9% до 12%, так і частка тих, хто живе забезпечено, але здійснити великі покупки поки що не в змозі — з 6% до 9%.

Також зменшилася частка тих, кому "у цілому на життя вистачає, але придбання речей тривалого вжитку, таких як меблі, холодильник, телевізор, уже викликає труднощі" — з 44% до 41%.

Крім того, у вересні цього року українців, які вважають, що економічна ситуація протягом трьох місяців покращиться становить 7%, а тих, хто очікує погіршення — 31%. Водночас кількість громадян, які вважають, що нічого не зміниться, становить 48,5%.

Нагадаємо, в Україні спостерігається різке зростання цін на молоко, на що вплинула низка факторів.

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