Якими будуть тарифи на газ для українців з 1 листопада 2024 року

Платіжка за спожитий газ. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У листопаді, як і у жовтні, на ринку газу для населення будуть представлені 9 постачальників. П'ять із них пропонують як фіксовані річні, так і місячні тарифи, ціна яких змінюється кожного місяця. Чотири інші компанії обмежуються лише річним тарифом.

Новини.LIVE розповідають, якими будуть тарифи на газ з 1 листопада.

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Вартість газу за річними тарифами у листопаді варіюється від 7,79 до 9,99 грн за кубометр залежно від постачальника. При цьому місячні ціни в діапазоні від 8,46 до 19,6 грн за кубометр.

Більшість українських домогосподарств (близько 98%, що перевищує 12 мільйонів) одержують газ від компанії "Нафтогаз України" за фіксованим річним тарифом — 7,96 грн за кубометр. Цей тариф залишиться незмінним щонайменше до кінця квітня 2025 року.

Ціна газу у листопаді

ТОВ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП"

Базова річна пропозиція (діє з 1 травня 2024 р. до 30 квітня 2025 р., ціна газу не змінюється протягом року): 7,799 грн

Комерційна пропозиція (діє у листопаді 2024 року, ціна газу може змінюватись щомісяця): 9,977 грн

ТОВ "ГК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"

Базова річна пропозиція: 7,96 грн

Комерційна пропозиція: -

ТОВ "ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ ЗБУТ"

Базова річна пропозиція: 7,96 грн

Комерційна пропозиція: -

ТОВ "ПРИКАРПАТ ЕНЕРГО ТРЕЙД"

Базова річна пропозиція: 7,98 грн

Комерційна пропозиція: -

ТОВ "ГАЛНАФТОГАЗ" ПП "ОККО КОНТРАКТ"

Базова річна пропозиція: 7,99 грн

Комерційна пропозиція: -

ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ"

Базова річна пропозиція: 8,20 грн

Комерційна пропозиція: 19,60 грн

ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO)

Базова річна пропозиція: 8,46 грн

Комерційна пропозиція: 8,46 грн

ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO)

Базова річна пропозиція: 8,46 грн

Комерційна пропозиція: 8,46 грн

ТОВ "РИТЕЙЛ СЕРВІС" ТМ "СвітлоГаз"

Базова річна пропозиція: 9,99 грн

Комерційна пропозиція: 16,99 грн

Нагадаємо, у листопаді 2024 року українці отримають більші розміри житлових субсидій через початок опалювального сезону 2024−2025 років. Більшості громадян призначать допомогу автоматично, проте є категорії, яким потрібно буде звернутися за нею особисто.

Ми також писали, що голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що у 2025 році тариф на електроенергію для населення підніметься до 7 грн/кВт. При цьому вартість газу з часом досягне 18-20 тисяч гривень за тисячу кубометрів.