Ціни на молочку стрімко зросли — яка причина

Виробництво молочної продукції. Фото: УНІАН

В Україні спостерігається різке зростання цін на молоко, що викликало тривогу серед учасників молочного ринку. Вони зазначають, що нинішня ситуація з цінами на молоко-сировину є надзвичайно тривожною.

Про це розповідає Цензор.net.

Читайте також:

Чому дорожчає молочка

Згідно з повідомленням Спілки молочних підприємств України, виробники прогнозували, що восени пікові ціни на літр молока-сировини досягнуть 17-18 грн з ПДВ. Однак насправді його вартість зросла до 25 грн з ПДВ.

На зростання цін на молочну сировину вплинула кілька факторів. Головним чинником є дефіцит сировини: середня завантаженість переробних підприємств складає приблизно 60%. Крім того, спостерігається стабільний попит на експорт української молочної продукції, а також необхідність задовольняти внутрішні потреби.

Дефіцит сировини в Україні стає дедалі відчутнішим, і його посилила війна, що призвела до втрати ферм і знищення поголів'я худоби. Учасники ринку зазначають, що значна частина молока, яке виробляється населенням, не підходить для експорту чи продажу в національному ритейлі через низьку якість та неможливість контролювати процес виробництва.

Експерти підкреслюють, що наявність дефіциту сировини призводить до неконтрольованого цінового зростання, яке ґрунтується не на ринкових умовах, а на паніці та істерії.

Виконавчий директор Спілки молочних підприємств Арсен Дідур зазначив, що для врегулювання ситуації в галузі необхідний діалог між виробниками та переробниками, а також підтримка з боку держави.

"Умови, які ми маємо — дефіцит сировини, цінові гойдалки (вартість молоко-сировини вже перевищила рівень країн Балтії) — вимагають втручання та стабілізації ситуації. Якщо не знайти рішення, це все може призвести до банкрутства переробних підприємств та як наслідок вимушеного скорочення поголів’я худоби", — сказав він.

Дідур наголошує, що українська молочна галузь знаходиться в складному стані та потребує антикризової програми. Наразі ключовою метою є вирішення проблеми дефіциту виробництва молока і забезпечення стабільного збільшення поголів'я корів. Крім того, необхідно реформувати виробників молока з числа населення в малі сімейні ферми або виробничі молочно-заготівельні кооперативи.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Національний банк України погіршив прогноз щодо індексу споживчих цін (ІСЦ) на 2024–2025 роки. Основними факторами зростання цін на продовольчі товари стали нижчі, ніж очікувалося, врожаї сільськогосподарських культур, подорожчання сировини, збільшення виробничих витрат і ослаблення гривні.

Ми також писали, що українське населення адаптувалося під зростання цін на продукти харчування, спровоковане головним чином війною. У зв'язку з цим багатьом довелося суттєво урізати бюджет на харчування.